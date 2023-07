F1: Alexander Albon strizza l’occhio alla Ferrari. Possibile sostituto di Sainz?

La situazione in casa Ferrari è in divenire sotto tutti i punti di vista. Gestione tecnica e, soprattutto, l’area piloti, con i contratti di Leclerc e Sainz che scadono alla fine del 2024. A tal proposito i rumors sul pilota spagnolo, lontano da Maranello, continuano a crescere e nel mentre avanzano i nomi dei possibili sostituti dell’iberico.

L’ultimo è quello del thailandese, con passaporto britannico, Alexander Albon che, attualmente in Williams, ma con un passato nella famiglia Red Bull, si è così espresso sulla possibile ipotesi di sedile “in rosso“: “Se le voci su Ferrari possono motivarmi? Si, direi di si”.

Poi, in quelli che sono gli appuntamenti con la stampa alla vigilia dei weekend di gara, in questo caso, il GP d’Ungheria, a Budapest, ha aggiunto: “Le voci positive fanno sempre piacere. Sottolineano quanto sia andata bene sinora questa stagione. Sono molto felice di sentire queste voci. Anche se sono solo rumors, non mi lamento”.

Albon quindi non si nasconde: sarà quindi lui il compagno di squadra di Leclerc a partire dal 2025, o anche il monegasco farà la valigia per approdare in altri lidi? Nelle prossime settimane gli sviluppi di questi intrighi contrattuali.

