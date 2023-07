Elisabetta Cocciaretto può entrare nella top-30 del ranking WTA! Le proiezioni per la Finale a Losanna

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’ungherese Anna Bondar in tre set e si è così qualificata alla Finale del torneo WTA 250 di Losanna. La tennista italiana è riuscita ad avere la meglio in rimonta con il punteggio di 6-7(3), 7-6(6), 7-5: dopo aver perso il primo set, l’azzurra ha saputo reagire nella seconda frazione imponendosi in un tiratissimo tie-break e poi ha chiuso i conti nel terzo parziale, al termine di una partita condizionata anche dall’interruzione per pioggia. La nostra portacolori prosegue la propria avventura sulla terra rossa elvetica e domani tornerà nuovamente in campo per fronteggiare la vincente del derby francese tra Parry e Burel nell’atto conclusivo.

Elisabetta Cocciaretto prosegue così la propria scalata del ranking WTA. La 22enne si è issata al 31mo posto della classifica internazionale, migliorando di ben undici posizioni il piazzamento che avuto prima dell’inizio del torneo in Svizzera. La marchigiana è volata a quota 1.320 punti, ha già nelle mani il proprio best ranking (era stata massimo numero 41) e domani potrebbe piombare per la prima volta in carriera nella top-30: in caso di vittoria in finale, infatti, l’azzurra volerebbe a 1.420 punti, scavalcherebbe l’egiziana Mayar Sherif (1.326) e diventerebbe la nuova numero 30 del mondo.

Foto: Lapresse