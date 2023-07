Domani inizia il raduno dell’Inter: che giocatori ci sono, località e calendario amichevoli

Prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 13 luglio, la stagione dell’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile (Como) dove rimarrà fino al 23 di luglio, quando partiranno per il Giappone.

In questo primo periodo di preparazione, i nerazzurri dovrebbero affrontare il Lugano martedì 18 luglio, ma non è ancora stata data comunicazione ufficiale.

Al momento, per la tournée asiatica sono state annunciati due test.

Il primo, il 27 luglio, contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ad Osaka, il secondo vedrà la formazione di Inzaghi affrontare il Paris Saint-Germain il 1° agosto a Tokyo.

Al raduno, tra i big, saranno presenti una quindicina di giocatori, tra cui i nuovi acquisti Davide Frattesi e Marcus Thuram, ma non Samir Handanovic che ha lasciato ufficialmente il club.

A questa rosa ristretta, in ogni caso, si aggiungeranno i calciatori in cerca di nuova collocazione, anche tra i giovani come Valentin Carboni e Francesco Esposito (impegnato però ancora con la Nazionale Under 19), freschi di rinnovo.

Da capire se i portieri Brazao e Ionut Radu faranno parte della preseason dell’Inter o meno, così come altri calciatori di rientro dal prestito come Lazaro e Stefano Sensi.

IL CALENDSRIO DELLE AMICHEVOLI DELL’INTER

Giovedì 27 luglio

Inter-Al Nassr – Yanmar Stadium Nagai di Osaka

Martedì 1 agosto

Inter-Paris Saint-Germain – National Stadium di Tokyo

Foto: LaPresse