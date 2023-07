Cosa è successo nel WTA di Budapest: Toth antisportiva, attacco di panico per Zhang

Un’assurda situazione nel match di primo turno del WTA di Budapest. Impegnate la cinese Shuai Zhang e la padrona di casa Kiara Toth: punteggio di 5-5, 30-30 e servizio per l’asiatica.

Dritto che tocca la linea, palla chiamata fuori dall’arbitro, con la magiara che è andata a cancellare il segno, impedendo dunque al giudice di cambiare la propria decisione.

La cinese è andata su tutte le furie, con il pubblico ad attaccarla. Nel cambio di campo successivo Zhang è scoppiata in lacrime ed è stata costretta al ritiro, molto probabilmente a causa di un attacco di panico. L’ungherese, sorpresa dalla situazione e da una partita vinta clamorosamente, è andata ad esultare, molto antisportivamente.

A glaring display of bad sportsmanship.

Shuai Zhang’s opponent, Kiara Toth, erased a ball mark as Zhang was pleading to speak with a supervisor about a bad call

“Wait, wait, keep the mark”

Zhang was booed & retired from the match

Awful. Just awful 💔

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2023