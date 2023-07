Cosa è successo a Pogacar al Tour de France: scoppola da Vingegaard, paga l’infortunio alla Liegi?

Siamo solo alla quinta tappa del Tour de France 2023, eppure la corsa ci ha già offerto momenti di assoluto spettacolo ed una lotta per la classifica generale già accesissima. Oggi, nella prima tappa pirenaica, Jai Hindley ha fatto tappa e maglia, ma è alle sue spalle che si è consumato uno dei momenti potenzialmente già decisivi per la corsa.

Sul durissimo Col de Marie Blanque, dopo aver fatto lavorare il Team UAE per tutta la tappa, la Jumbo-Visma ha preso in mano la corsa preparando il terreno per un attacco di Jonas Vingegaard. Il danese ha risposto immediatamente presente, partendo sulle pendenze più dure ed immediatamente facendo il vuoto alle sue spalle.

Tadej Pogacar ha provato a rispondere, ma ha dovuto immediatamente mettersi sulla difensiva, salendo con un passo costante fino alla cima della salita. Al passaggio sul GPM lo sloveno aveva già un distacco vicino ai 4o” dal rivale, margine che è salito fino a 1’04” sulla linea del traguardo di Laruns, stesso luogo in cui ottenne la prima vittoria al Tour nel 2020.

Difficile dire cosa possa aver causato questa differenza così ampia tra i due già al primo vero duello, ma di certo questo non è il Pogacar che siamo abituati a vedere nella prima settimana di un Grande Giro. La preparazione condizionata dall’infortunio alla Liegi-Bastogne-Liegi non può non aver giocato un ruolo, specialmente quando nell’ultimo mese l’unica corsa a cui ha preso parte sono stati i Campionati Nazionali.

Ovviamente è prestissimo per trarre conclusioni riguardo a quanto appena visto. Che Jonas Vingegaard al momento abbia qualcosa in più rispetto al rivale è un fatto, ma questo non vuol dire che i rapporti forza rimarranno i medesimi lungo le tre settimane. Il Tour è lungo, lunghissimo ed ha ancora tanto spettacolo da offrire.

Foto: LaPresse