Come il calciomercato rivoluziona il Fantacalcio 2023-2024: acquisti e cessioni che possono stravolgere i piani degli allenatori

Nonostante il mercato stia entrando nel vivo solo ora, sono già state realizzate alcune operazioni che andranno ad impattare sul Fantacalcio.

Tra i portieri, gli addii di Guglielmo Vicario e Wladimiro Falcone rispettivamente a Empoli e Lecce tolgono opzioni low cost ai fantallenatori, anche se il secondo potrebbe tornare in Salento.

Attenzione anche all’ingaggio, come vice di Mike Maignan, di Marco Sportello al Milan che rende più competitivo il “pacchetto” Milan, mentre l’Atalanta potrebbe puntare su Marco Carnesecchi di rientro dal prestito alla Cremonese a discapito di Juan Musso.

Il riscatto di Stefan Posch da parte del Bologna potrebbe portare ancora a bonus, mentre sugli esterni Raoul Bellanova al Torino e Sead Kolasinac all’Atalanta (che ha anche in Mitchel Bakker una chiamata interessante) possono portare bonus.

Lasciano la Serie A, invece, difensori centrali di rendimento com Samuel Umtiti e Kim Min-jae ed esterni da bonus come Juan Cuadrado e Destiny Udogie.

In mediana, l’arrivo di Davide Frattesi e l’addio di Marcelo Brozovic – operazioni che hanno coinvolto l’Inter – sposteranno gli equilibri, come interessante potrebbe rivelarsi l’approdo al Monza di Roberto Gagliardini in un sistema che ha delle attinenze con quello dell’Atalanta in cui è esploso.

Sempre in casa brianzola non sarà facile sostituire giocatori come Nicolò Rovella e Stefano Sensi, nonostante i problemi fisici di quest’ultimo.

Acciacchi che hanno condizionato anche Georginio Wijnaldum che saluta la Roma dove per non farlo rimpiangere è arrivato Houssem Aouar. In uscita dai giallorossi anche Cristian Volpato che cerca minuti al Sassuolo.

L’addio imminente alla Lazio di Sergej Milinkovic-Savic per l’Arabia Saudita toglie un big al Fantacalcio, mentre una chiamata a sorpresa potrebbe essere Marco Brecianini, approdato al Frosinone.

Ruben Loftus-Cheeek è l’incognita per sostituire Sandro Tonali: entrambi con pochi bonus, ma l’inglese è chiamato ad avere una media voto importante per non far rimpiangere l’italiano.

Per i rossoneri non sarà semplice sostituire Brahim Diaz, ma Cristian Pulisic sembra il giocatore adatto, nonostante sia in cerca di riscatto dopo stagioni opache.

L’addio di Angel Di Maria non è ancora stato compensato in casa Juventus, così come nella Torino sponda granata si lavora per i ritorni di Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic, rientrati alla base dopo il prestito (rispettivamente all’Atalanta e al West Ham).

Samuele Mulattieri potrebbe rappresentare una sorpresa al Sassuolo dove Andrea Pinamonti non ha convinto, così come è interessante l’arrivo di Lorenzo Lucca all’Udinese.

Rimane l’incognita Romelu Lukaku che l’Inter vorrebbe riportare a Milano, ma che nel frattempo è tornato al Chelsea.

Foto: LaPresse