Classifica Nations League volley: Italia qualificata alla Final Eight! Chi sarà l’avversaria ai quarti?

L’Italia si è matematicamente qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione internazionale itinerante, completando la missione con un turno di anticipo rispetto alla conclusione della fase preliminare. Gli azzurri hanno conquistato 8 vittorie (23 punti) alla vigilia del match conclusivo contro il Giappone e sono così certi di rientrare tra le migliori otto squadre della classifica generale.

Anche Giappone, USA, Polonia, Argentina, Brasile e Slovenia sono già certe del passaggio del turno. Per l’ultimo posto sarà una sfida tra Olanda, Serbia e Francia. La Final Eight andrà in scena a Gdansk (Polonia) dal 19 al 23 luglio e prevede quarti di finale, semifinali e finale. Il tabellone deve ancora essere delineato: la Polonia padrona di casa sarà comunque testa di serie numero 1 e affronterà l’ottava in classifica prima di una semifinale contro la vincente della sfida tra quarta e quinta della graduatoria, la seconda incrocerà la settima e la terza sfiderà la sesta.

L’Italia potrebbe chiudere tra il primo e il settimo posto (dipenderà dal risultato contro il Giappone e dai riscontri delle altre partite delle avversarie dirette), dunque al momento non è possibile conoscere l’identità dell’avversaria ai quarti di finale e la conformazione del tabellone della Final Eight. Di seguito la classifica della Nations League 2023 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY

1. Giappone 9 vittorie (24 punti), 9 partite disputate

2. USA 8 (24), 9

3. Italia 8 (23), 11

4. Polonia 8 (19), 10

5. Argentina 7 (22), 10

6. Brasile 7 (22), 11

7. Slovenia 7 (22), 11

8. Paesi Bassi 5 (17), 10

9. Serbia 5 (13), 10

10. Francia 4 (12), 9

11. Iran 2 (9), 10

12. Bulgaria 2 (8), 10

13. Germania 2 (7), 10

14. Canada 2 (6), 10

15. Cuba 2 (6), 10

16. Cina 2 (6), 10

Foto: FIVB