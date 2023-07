Clasica San Sebastian 2023: la startlist. Presenti Evenepoel, Yates e Ciccone

Appuntamento ormai tradizionale. Subito dopo il Tour de France il World Tour si sposta in Spagna con la Clasica San Sebastian. In terra iberica, sulle strade che hanno inaugurato la scorsa edizione della Grande Boucle, presente Remco Evenepoel, alla sua ultima uscita con la maglia di Campione del Mondo che rimetterà in palio a Glasgow. Presenti anche alcuni corridori usciti dal Tour: da Simon Yates a Giulio Ciccone passando per Mattias Skjelmose.

Andiamo a scoprire la startlist e l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST CLASICA SAN SEBASTIAN 2023

SOUDAL QUICK-STEP

1 Remco EVENEPOEL

2 Andrea BAGIOLI

3 Julian ALAPHILIPPE

4 James KNOX

5 Fausto MASNADA

6 Pieter SERRY

7 Mauri VANSEVENANT

AG2R CITROEN TEAM

11 Alex BAUDIN

12 Clément BERTHET

13 Franck BONNAMOUR

14 Benoit COSNEFROY

15 Valentin PARET PEINTRE

16 Nicolas PRODHOMME

17 Damien TOUZE

ALPECIN-DECEUNINCK

21 Quinten HERMANS

22 Kristian SBARAGLI

23 Gianni VERMEERSCH

24 Jason OSBORNE

25 Xandro MEURISSE

26 Jimmy JANSSENS

27 Tobias BAYER

TEAM ARKEA – SAMSIC

31 Warren BARGUIL

32 Louis BARRE

33 Clément CHAMPOUSSIN

34 Anthony DELAPLACE

35 Thibault GUERNALEC

36 Simon GUGLIELMI

37 Alessandro VERRE

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

41 Alexey LUTSENKO

42 Gleb BRUSSENSKIY

43 Igor CHZHAN

44 Javier ROMO

45 Fabio FELLINE

46 Simone VELASCO

47 Yevgeniy FEDOROV

BORA – HANSGROHE

51 Bob JUNGELS

52 Ide SCHELLING

53 Frederik WANDAHL

54 Matteo FABBRO

55 Nico DENZ

56 Maximilian SCHACHMANN

57 Aleksandr VLASOV

COFIDIS

61 Ion IZAGUIRRE

62 Thomas CHAMPION

63 Jose HERRADA

64 Guillaume MARTIN

65 Victor LAFAY

66 Anthony PEREZ

67 André CARVALHO

TEAM DSM-FIRMENICH

71 Romain BARDET

72 Matthew DINHAM

73 Christopher HAMILTON

74 Andreas LEKNESSUND

75 Florian STORK

76 Henri VANDENABEELE

77 Kevin VERMAERKE

EF EDUCATION – EASYPOST

81 Neilson POWLESS

82 Ben HEALY

83 Frølich Mikkel HONORÉ

84 Mark PADUN

85 Andrea PICCOLO

86 Stefan DE BOD

87 James SHAW

GROUPAMA – FDJ

91 Bruno ARMIRAIL

92 Romain GREGOIRE

93 Matthieu LADAGNOUS

94 Olivier LE GAC

95 Rudy MOLARD

96 Quentin PACHER

97 Lars VAN DEN BERG

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

101 Rui COSTA

102 Biniam GIRMAY

103 Laurens HUYS

104 Louis Du Bouisson MEINTJES

105 Lorenzo ROTA

106 Loïc VLIEGEN

107 Georg ZIMMERMANN

INEOS GRENADIERS

111 Carlos RODRIGUEZ

112 Jhonatan NARVAEZ

113 Brandon RIVERA

114 Omar FRAILE

115 Ben TULETT

116 Lucas PLAPP

117 Daniel Felipe MARTINEZ

MOVISTAR TEAM

121 Alex ARANBURU

122 Ruben GUERREIRO

123 Matteo JORGENSON

124 Luis MAS

125 José ROJAS

126 Sergio SAMITIER

127 Gonzalo SERRANO

TEAM JAYCO ALULA

131 Simon YATES

132 Michael MATTHEWS

133 Matteo SOBRERO

134 Felix ENGELHARDT

135 Chris HARPER

136 Alessandro DE MARCHI

137 G Lawson CRADDOCK

BAHRAIN VICTORIOUS

141 Pello BILBAO

142 Mikel LANDA

143 Santiago BUITRAGO

144 Yukiya ARASHIRO

145 Matevž GOVEKAR

146 Jack HAIG

147 Johan PRICE-PEJTERSEN

LIDL-TREK

151 Tony GALLOPIN

152 Giulio CICCONE

153 Juan Pedro LOPEZ

154 Bauke MOLLEMA

155 Quinn SIMMONS

156 Mattias Skjelmose JENSEN

157 Toms SKUJINS

JUMBO-VISMA

161 Tiesj BENOOT

162 Edoardo AFFINI

163 Lennard HOFSTEDE

164 Thomas GLOAG

165 Gijs LEEMREIZE

166 Timo ROOSEN

167 Nathan VAN HOOYDONCK

UAE TEAM EMIRATES

171 Juan AYUSO

172 Sjoerd BAX

173 George BENNETT

174 Jan CHRISTEN

175 Alessandro COVI

176 Marc HIRSCHI

177 Diego ULISSI

BURGOS-BH

181 Ander OKAMIKA

182 Jose Manuel DIAZ

183 Antonio FAGUNDEZ

184 Andres ARDILA

185 Victor LANGELLOTTI

186 Angel MADRAZO

187 Rodrigo ALVAREZ

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

191 Fernando BARCELO

192 Jokin MURGUIALDAY

193 Joel NICOLAU

194 Eduard PRADES

195 Michal SCHLEGEL

196 Julen AMEZQUETA

197 Josu ETXEBERRIA

EQUIPO KERN PHARMA

201 Roger ADRIA

202 Urko BERRADE

203 Héctor CARRETERO

204 Raul GARCIA

205 Jordi LOPEZ

206 Pau MIQUEL

207 Ibon RUIZ

EUSKALTEL-EUSKADI

211 Xabier ISASA

212 Txomin JUARISTI

213 Ibai AZURMENDI

214 Gotzon MARTIN

215 Mikel ITURRIA

216 Xabier BERASATEGI

217 Joan BOU

TOTALENERGIES

221 Mathieu BURGAUDEAU

222 Steff CRAS

223 Victor DE LA PARTE

224 Fabien GRELLIER

225 Alan JOUSSEAUME

226 Geoffrey SOUPE

227 Matteo VERCHER

LOTTO DSTNY

231 Johannes ADAMIETZ

232 Pascal EENKHOORN

233 Mathijs PAASSCHENS

234 Eduardo SEPULVEDA

235 Liam SLOCK

236 Harrison SWEENY

237 Maxim VAN GILS

ISRAEL – PREMIER TECH

241 Michael WOODS

242 Jakob FUGLSANG

243 Domenico POZZOVIVO

244 Nicholas SCHULTZ

245 Dylan TEUNS

246 Stephen WILLIAMS

247 Simon CLARKE

Foto: Lapresse