Ciclismo: rinnovo fino al 2025 per Mattia Cattaneo alla Soudal-QuickStep

Novità in casa Soudal-QuickStep. Mattia Cattaneo rinnova il proprio contratto con la squadra belga fino al 2025. L’azzurro è in forza al Wolfpack dal 2020 e vivrà dunque altre due stagioni di fianco a Remco Evenepoel e compagni.

Le sue parole: “Sono molto felice di poter continuare il mio viaggio con il Wolfpack e sono super orgoglioso di far parte di questo team speciale. Penso di aver fatto un buon lavoro negli ultimi due anni, ho trovato il mio posto qui e sono felice di mettere tutta la mia esperienza nell’aiutare la squadra a crescere. Ho avuto dei bei momenti con la squadra, mi sono piaciute molto le mie esperienze al Tour de France, e nella prima parte di quest’anno, in Australia, Catalogna e Paesi Baschi, prima del secondo posto agli Italiani”.

Aggiunge: “I miei obiettivi per i prossimi due anni sono principalmente aiutare la squadra nelle corse a tappe, ma vorrei anche continuare a migliorare nelle prove a cronometro”.

Il commento di Patrick Lefevere, CEO di Soudal Quick-Step: “Mattia è un corridore importante per noi e siamo lieti di esserci assicurati i suoi servizi per altri due anni. È un forte scalatore, oltre ad essere molto forte sul passo, e può offrire molto in una serie di scenari diversi, quindi è fantastico trovare un accordo con lui”.

Foto: Lapresse