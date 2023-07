Ciclismo, Italia meno competitiva ai Mondiali…per colpa del calendario! La scelta di Ganna e Milan

Manca ormai meno di un mese ai Campionati Mondiali di ciclismo 2023, in programma a Glasgow dal 3 al 13 agosto. La località scozzese si appresta ad ospitare un evento storico, visto che per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente e nella stessa località le rassegne iridate di tutte le discipline: strada, pista, mountain bike e BMX.

Un dettaglio non da poco a livello organizzativo ma anche sportivo, in particolare per la Nazionale italiana. Il Bel Paese infatti ha la coperta corta e dovrà fare a meno delle sue due punte di diamante nella prova in linea maschile su strada. Stiamo parlando di Filippo Ganna e Jonathan Milan, che saranno impegnati sabato 5 agosto nell’inseguimento a squadre su pista per andare a caccia del titolo mondiale e di punti decisivi per la qualificazione olimpica a Parigi 2024.

La prova in linea su strada andrà in scena domenica 6 agosto, troppo presto per consentire ai due pistard azzurri di recuperare le energie sufficienti per poter affrontare da protagonisti i 271,1 chilometri di gara da Edimburgo a Glasgow. Diverso invece il discorso per la cronometro individuale elite, che si disputerà venerdì 11 agosto.

Molto probabile in quel caso la presenza di Ganna, possibile carta da medaglia con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo mondiale della carriera nella prova contro il cronometro dopo i memorabili trionfi di Imola 2020 e Fiandre 2021. Si preannuncia comunque un periodo di fuoco per il fuoriclasse nativo di Verbania, a meno di un anno dall’appuntamento a cinque cerchi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse