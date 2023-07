Ciclismo, i convocati di Bennati per il collegiale del Mugello: saranno anche gli uomini per il Mondiale?

Inizia a prendere forma la nazionale italiana che correrà sulle strade di Glasgow in occasione dei Mondiali di ciclismo su strada 2023. Mentre molte delle formazioni di punta hanno reso noti i loro componenti già da qualche giorno, il CT Daniele Bennati ha annunciato che ufficializzerà gli otto corridori solo domani, in una conferenza stampa. Nel frattempo però gli indizi non mancano su chi possano essere gli azzurri per Glasgow.

Nella serata di ieri sono infatti arrivati al Mugello gli otto azzurri convocati dal CT per un collegiale, ultima fase di preparazione prima di partire per la Scozia. Tre giorni di allenamento e poi la partenza, in vista della gara che si terrà domenica 6 agosto.

Questi i nomi dei corridori presenti in Toscana: Alberto Bettiol (EF Education Easypost), Matteo Trentin (UAE TEam Emirates), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Andrea Bagioli (Soudal Quick Step), Daniel Oss (TotalEnerges), Filippo Baroncini (Lidl Trek), Lorenzo Rota (Intermarché Circus Wanty) e Kristian Sbaragli (Alpecin Deceuninck).

Nomi che giravano nell’aria da un po’, con Bettiol e Trentin che avranno con ogni probabilità i ruoli di capitano nella squadra. Lorenzo Rota ed Andrea Bagioli, già presenti lo scorso anno, potrebbero dunque essere armi secondarie importanti, magari per azioni da lontano (come già accaduto ad entrambi in passato).

Nome interessante quello del Campione nazionale Simone Velasco, corridore che ha dimostrato di andare forte su tanti terreni diversi, mentre per Oss, Baroncini e Sbaragli sarebbero le carte da giocare come gregari. Tutti gli indizi dunque portano a questi otto nomi, domani sapremo la rosa definitiva.

Foto: LaPresse