Ciclismo: nuovo lutto, investito lo statunitense Magnus White. Aveva 17 anni

Il mondo del ciclismo viene colpito da un nuovo lutto. Dagli Stati Uniti arriva la notizia della morte di Magnus White, specialista del ciclocross e della mountain bike. Un lutto particolarmente doloroso in quanto White aveva solo 17 anni al momento della morte, avvenuta a Boulder, in Colorado.

White si stava allenando vicino casa sua quando è stato investito da un auto, una dinamica purtroppo tristemente nota a chiunque segua il ciclismo. A dare la notizia la Federazione Ciclistica Statunitense: “È con il cuore a pezzi che condividiamo la notizia che il 17enne Magnus White è deceduto in seguito ad un incidente in allenamento”.

“Domenica 30 luglio abbiamo ricevuto la notizia che l’atleta della Nazionale Magnus White è stato investito da un’auto durante un allenamento in bici vicino alla sua casa di Boulder, Colorado. White era concentrato sui suoi ultimi preparativi prima di partire per Glasgow, Scozia, per competere ai campionati mondiali junior maschili di mountain bike cross-country, gara in programma il 10 agosto 2023”.

Noi non possiamo che porgere le nostre condoglianze alla famiglia ed al suo team, augurandoci, seppur con poca speranza, di non dover più pubblicare articoli di questo genere.

Foto: Eurosport