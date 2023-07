Ciclismo, i convocati della Slovenia per i Mondiali. Presente Tadej Pogacar

Tadej Pogacar sarà il capitano della Slovenia nella prova in linea dei Mondiali 2023 di ciclismo a Glasgow. Il secondo classificato del Tour de France non è forse tra i principali favoriti per la corsa iridata, almeno visto il percorso, ma sicuramente un campione del suo calibro proverà a regalare spettacolo e un po’ di incertezza sulle strade in Scozia.

La Slovenia ovviamente sarà tutta compatta intorno al proprio uomo di punta, con Pogacar che sarà al via anche della cronometro mondiale. Questi i convocati da parte del CT sloveno: Luka Mezgec (Team Jayco AlUla), Matevz Govekar (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE Team Emirates), Tilen Finkst (Adria Mobil), Jaka Primozic (Team Hrinkow Advarics), Anze Skok (Ljubljana Gusto Santic) e Kristijan Koren (Adria Mobil).

Pogacar è reduce dal secondo posto al Tour de France, dove ha perso il grande duello con Jonas Vingegaard nell’ultima settimana. Servirà un’impresa clamorosa al campione sloveno, ma se c’è un corridore che può regalare queste magie è proprio Tadej Pogacar.

CONVOCATI SLOVENIA MONDIALI CICLISMO 2023

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Luka Mezgec (Team Jayco AlUla)

Matevz Govekar (Bahrain Victorious)

Domen Novak (UAE Team Emirates)

Tilen Finkst (Adria Mobil)

Jaka Primozic (Team Hrinkow Advarics)

Anze Skok (Ljubljana Gusto Santic)

Kristijan Koren (Adria Mobil)

FOTO: LaPresse