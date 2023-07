Ciclismo, Alex Baudin positivo al doping e squalificato dal Giro d’Italia 2023

Arriva una notizia importante dal Giro d’Italia 2023. L’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, infatti, oggi ha annunciato la squalifica di Alex Baudin dalla corsa a tappe nostrana. Il corridore francese che fa parte della Ag2r Citroën è stato trovato positivo al Tramadol a seguito di un controllo su un campione di sangue essiccato prelevato al termine della tappa del 24 maggio.

Si trattava della diciassettesima frazione del Giro d’Italia, la Pergine Valsugana > Caorle e, a quanto riportato dall’UCI, il sangue del ciclista classe 2001 nativo di Albertville, è risultato positivo al Tramadol. Per Alex Baudin arriva quindi la squalifica dalla Corsa Rosa e rimarrà valida solamente per quella manifestazione.

Per il francese, infatti, trattandosi di una prima infrazione, come accaduto un anno fa a Nairo Quintana, potrà continuare a gareggiare. La sua squadra, l’Ag2r Citroën, potrebbe anche prendere decisioni sul proprio corridore, per cui vedremo nelle prossime ore come si svilupperà questa situazione. Una brutta notizia per il giovane francese, passato professionista proprio quest’anno con il team Ag2r Citroën.

Foto: LaPresse