Ciclismo, Giro Vallonia 2023: per Timo Kielich tappa e maglia, Ganna è terzo in classifica generale

Timo Kielich si è aggiudicato la terza tappa del Giro di Vallonia 2023 ed è salito in vetta alla classifica generale. La frazione odierna, che si snodava da Thuin a Mont-Saint-Guibert misurava 186.8 chilometri e presentava due Gran Premi della montagna di seconda categoria, l’ultimo dei quali a circa 60 chilometri dal traguardo. Salite non impossibili che, infatti, non hanno spaccato il plotone che è arrivato al traguardo a ranghi compatti.

La frazione si è decisa, quindi, con una volata di gruppo, vinta dal belga Timo Kielich davanti al francese Florian Senechal (Soudal – Quick Step), ed al nostro Simone Consonni (Cofidis), il belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny) e il britannico Jake Stewart (Groupama – FDJ).

Sesta posizione per il francese Paul Lapeira (AG2R), quindi settima per Marco Tizza (Bingoal WB), ottava per il belga Stan van Tricht (Soudal – Quick Step), nona per Lorenzo Rota (Intermarchè – Circuis – Wanty), mentre è decimo Filippo Baroncini (Lidl – Trek).

In classifica generale al comando c’è lo stesso Timo Kielich con 4 secondi di margine su Arnau de Lie e Filippo Ganna, mentre è quarto Davide Ballerini a 8 secondi, a pari merito con Thibau Nys, Florian Senechal e Sander de Pestel.

