Ciclismo, Felix Großschartner vince gli Europei per scalatori. Mattia Gaffuri 2°, Pogacar assente

In Svizzera è andato in scena il Campionato Europeo degli Scalatori. La corsa, non facente parte del circuito UCI, si è snodata lungo le strade della Tremola San Gottardo: 12,781 km in salita in modalità cronoscalata. Il grande favorito della vigilia era Felix Großschartner e l’austriaco ha confermato il pronostico, imponendosi con il tempo di 35:40. Il 29enne della UAE Emirates era reduce dal Tour de France (chiuso al 23mo posto in classifica generale) e in carriera vanta sei vittorie da professionista, tra cui una doppia affermazione ai propri campionati nazionali nella passata stagione.

Buon secondo posto per Mattia Gaffuri, ciclista italiano del Velo Clube Mendrisio. Il 24enne ha chiuso con un ritardo di 49 secondi, riuscendo a precedere il francese Arthur Blanc (terzo a 1’44”, il transalpino è senza contratto) e l’altro azzurro Luca Cavallo (il 24enne dell’Overall Cycling Team ha accusato un ritardo di 1’52”). Gli altri italiani: Edward Ravasi ottavo, Marco Marzani 14mo, Martino Ponzi 15mo.

Alla vigilia era annunciato anche il fuoriclasse Tadej Pogacar, ma lo sloveno ha poi preferito non presentarsi ai nastri di partenza dopo il secondo posto al Tour de France. Tra le donne ha vinto la britannica Illi Gardner, tra gli Under 23 lo svizzero Jan Christen, tra le donne Under 23 Lisa Strothmann, tra gli uomini Juniores il tedesco Max Bock e tra le donne Juniores la tedesca Sarah Strothmann.

Foto: Lapresse