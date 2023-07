Ciclismo, Enric Mas: “Voglio arrivare bene alla Vuelta, la presenza di Vingegaard farà bene allo spettacolo”

Enric Mas ha messo nel mirino la Vuelta a España 2023, importantissima corsa a tappe spagnola che andrà in scena dal 26 agosto al 17 settembre. Dopo la caduta nella prima tappa al Tour de France 2023, che lo ha costretto al ritiro per via della frattura alla clavicola, lo spagnolo della Movistar ha ricevuto pochi giorni fa l’ok dai medici per risalire in bici (senza però poter forzare troppo) e ora sta cercando di tornare in forma.

“Mi sento bene e voglio arrivare bene alla Vuelta – ha affermato Mas a Carussel Deportivo – È stato un periodo molto difficile, sono sicuro che sarebbe stato un buon Tour per me. Non ho visto molto, solo nei giorni in cui i miei compagni avevano qualche possibilità di vittoria. Non ho voluto vedere molto perché sarebbe stato un male per me e per la mia preparazione per la Vuelta“.

Il classe 1995 ha poi spiegato a che punto è con il recupero dall’infortunio: “Ancora non mi sto allenando a pieno regime. Non ho ricevuto il via libera per uscite lunghe. È vero che mi sto allenando facendo qualche ora, ma nulla di fuori dal mondo. Non potrò gareggiare fino a quando la ferita che ho non sarà guarita, ma speriamo che riesca ad arrivare alla Vuelta”.

Domenica Jonas Vingegaard, il vincitore del Tour de France 2023, ha annunciato che sarà al via della Vuelta a España 2023. Mas ha commentato così questa notizia: “L’arrivo di Vingegaard fa bene allo spettacolo e alla Vuelta. Più siamo e meglio sarà”.

Photo LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI