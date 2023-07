Ciclismo: Ganna vince la quarta tappa a cronometro del Giro di Vallonia 2023, seguono Tarling e Swift

Non poteva scegliere modo migliore per festeggiare i suoi 27 anni Filippo Ganna. Il ciclista ha infatti vinto nel giorno del suo compleanno il quarto appuntamento del Giro di Vallonia 2023, tappa a cronometro con partenza e arrivo a Mons (Belgio), antipasto dei Mondiali che si disputeranno a Glasgow (Scozia) il prossimo 11 agosto.

Nel percorso di 32,7 chilometri il fuoriclasse italiano ha segnato un crono di 38:01, correndo alla velocità media di 51,609 km orari e precedendo due compagni di squadra della Ineos Grenadiers

Il podio infatti è stato completato da Joshua Tarling, secondo con 38:09 e con il miglior tempo all’intermedio dopo 16.7 km. Terzo invece Connor Swift con 38:31.

In virtù del risultato odierno Ganna è tornato a indossare la maglia da leader nella classifica generale. Per ciò che concerne gli altri ciclisti azzurri da segnalare l’undicesima piazza di Andrea Bagioli (+1:49), la tredicesima di Filippo Baroncini (+1:52) e la diciassettesima di Lorenzo Rota (+2:14). Davide Ballerini non ha invece preso parte alla gara a causa di un piccolo problema al ginocchio rimediato ieri con una caduta.

