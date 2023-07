Chi è Quentin Halys, l’avversario di Sinner al 3° turno a Wimbledon

Il tabellone per Jannik Sinner a Wimbledon 2023 è decisamente invitante per fare tanta strada: il giocatore altoatesino ha cominciato con il piede giusto il suo torneo, non perdendo neanche un set contro Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, con due prestazioni convincenti. Con l’uscita di Fritz la strada è sicuramente in pianura, ma ci sono delle insidie sul suo cammino.

Insidie che cominciano da quella odierna, Quentin Halys. Il francese ha lasciato per strada solo un set nei match contro Daniel Evans e Aleksandar Vukic, scagliando ben 37 ace. Proprio il servizio è il colpo che spicca di più nel tennis del transalpino: un colpo che gli permette di prendersi tanti punti diretti e che facilita la sua propensione verso la rete.

Un avversario completamente diverso rispetto a quelli affrontati finora, decisamente più aggressivo e potente, più adatto ai campi in erba. Sarà un bel test per Sinner che si ritroverà di fronte per la prima volta in questa stagione sull’erba a un giocatore del genere che può vagamente ricordare il John Isner affrontato lo scorso anno al terzo turno ai Championships.

Servizio che talvolta fa e disfa: la seconda di servizio è spesso forzata e provoca qualche doppio fallo di troppo, specie nei principali momenti di tensione. Halys che è cresciuto molto in questo 2023 e sta vivendo la stagione migliore della carriera: un paio di quarti di finale tra Auckland e Montpellier, gli ottavi a Indian Wells e la semifinale all’Estoril, dimostrando anche un certo adattamento sulla terra battuta. Un ostacolo da prendere con le pinze, ma sicuramente alla portata del numero uno italiano.

Foto: Lapresse