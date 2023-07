Chi è Loftus-Cheek? Il nuovo acquisto del Milan e come può cambiare la squadra

Il Milan è tra le squadre più attive in questa estate di calciomercato. L’addio di Sandro Tonali, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, e l’infortunio di Ismael Bennacer ha spinto i rossoneri ad intervenire per poter rimpolpare le rotazioni del centrocampo; il primo acquisto ha il nome e cognome di Ruben Loftus-Cheek, per portare quelle caratteristiche da box to box che possono fare la differenza in Europa.

Ventisette anni compiuti lo scorso 23 gennaio, Loftus-Cheek è sempre stato legato al Chelsea nella sua carriera. Cresciuto nell’Academy dei Blues dalla tenera età di otto anni, ha esordito in prima squadra poco prima di compiere diciotto anni, il 10 dicembre 2014 in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Per lui due esperienze in prestito, nel 2017/18 con il Crystal Palace e nel 2020/21 con il Fulham, ritornando sempre alla base e ritagliandosi sempre uno spazio con il Chelsea (155 presenze complessive e 13 reti). Per poi decidere di tagliare il cordone ombelicale in questa estate.

Poliedricità. Si può riassumere in questo modo l’apporto che Ruben Loftus-Cheek può dare al Milan. Nasce centrocampista centrale, con capacità di box-to-box che lo rendono una buona mezzala d’inserimento senza disdegnare la fase difensiva dall’alto dei suoi 191 centimetri per 83 chili di peso. José Mourinho lo ha provato in carriera anche trequartista in un 4-2-3-1, Antonio Conte lo ha schierato riferimento centrale, mentre Thomas Tuchel lo ha ‘riciclato’ come esterno a tutta fascia e addirittura come centrale difensivo. Un giocatore, l’inglese, disposto a fare tutto per la squadra.

Non avrà mantenuto le attese di inizio carriera, che lo volevano vicino a Michael Ballack e Paul Pogba, ma si è comunque ritagliato la sua nicchia in una squadra come il Chelsea. E nel Milan potrà ritagliarsi uno spot da titolare nello scacchiere di Stefano Pioli grazie alle sue capacità di adattamento.

Foto: LaPresse