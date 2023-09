Cos’Ã¨ successo a Maignan e Loftus-Cheek? Come stanno, entitÃ  infortunio e tempi di recupero

Il debutto del Milan in Champions League 2023/2024 non è stato un match da ricordare. Più che per il risultato, un pareggio a reti bianche contro il Newcastle dopo aver rischiato più volte in vantaggio, per i problemi fisici occorsi a due uomini importanti nello scacchiere di Pioli, il portiere Mike Maignan ed il centrocampista Ruben Loftus-Cheek.

Iniziamo dal centrocampista, che in carriera ha sempre sofferto di qualche problemino fisico che ne hanno condizionato il rendimento. Stavolta però il problema che lo ha costretto al cambio al 72′ non è così grave: solo un principio di crampi per l’inglese, che potrà dunque riprendere il suo posto nel cerchio di centrocampo.

Meno ottimistica invece la visione su Mike Maignan, sostituito all’82’ da Sportiello dopo aver sentito tirare la coscia sinistra. Si tratta di un risentimento al flessore sinistro, secondo lo stesso portiere di lieve entità; in mattinata il Milan gli farà sostenere degli esami clinici per capire quanto dovrà stare fuori.

Dunque, se per Loftus-Cheek sembrano non esserci problemi in visto della partita di sabato pomeriggio contro il Verona, emergono più dubbi nei confronti di Maignan, che potrebbe dunque lasciare il posto a Marco Sportiello, arrivato in estate dall’Atalanta proprio per sopperire alle assenze del francese.

Foto: LaPresse