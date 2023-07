Chi è Lazar Samardzic e come può cambiare l’Inter? Tutte le cifre della trattativa

Il mercato dell’Inter ha preso pieghe inaspettate tra la cessione non preventivata di André Onana e l’affaire Romelu Lukaku.

Così Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, è passato da possibile alternativa a Davide Frattesi a obiettivo nerazzurro tout court.

Il serbo nato in Germania è ora ad un passo dal vestire la maglia del club milanese: l’offerta è di 25 milioni più il classe 2003 Giovanni Fabbian, su cui però l’Inter dovrebbe tenersi il diritto di recompra.

Cresciuto nell’Herta Berlino, Samardzic passa al RB Lipsia dopo aver collezionato solo tre partite ufficiali in prima squadra.

Centrocampista tecnico, con uso del piede mancino delicato e a volte controintuitivo che lo porta a giocate imprevedibili come il gol di esterno alla Cremonese nel match di ritorno dell’ultima Serie A, il classe 2002 sembrava nel posto giusto per esplodere.

Invece, anche con il Lipsia qualcosa non va come dovrebbe e dopo appena 9 apparizioni con il club di punta della galassia Red Bull se lo accaparra un po’ a sorpresa l’Udinese per una cifra piuttosto bassa, nonostante i rumors accostassero il serbo a club più blasonati.

A frenare l’interesse delle big, probabilmente, l’atteggiamento di Samardzic soprattutto nella fase di non possesso: attualmente, infatti, il classe 2002 non offre un grande apporto quando la sua squadra si trova a difendere.

Anche con la palla tra i piedi usa la sua tecnica sopraffina per tentare giocate sempre decisive, mentre difficilmente sceglie l’opzione più conservativa. Un grande pregio, ma la sua maturazione passa anche dal saper riconoscere le situazioni in cui forzare la giocata.

Samardzic è certamente un giocatore che ruba l’occhio e all’Inter potrebbe essere l’erede di Henrikh Mkhitaryan, nonostante al serbo manchi ancora la capacità di conduzione palla al piede dell’armeno e più in generale si tratti di un giocatore meno dinamico.

Se forse oggi il 21enne non ha ancora dimostrato di essere da top club per costanza di rendimento e caratteristiche, gli sprazzi che ha lasciato intravedere in questi due anni di Serie A (e prima ancora in Germania) lasciano intravedere uno sviluppo da potenziale big.

Insomma, più che per il giocatore che è oggi Samardzic, l’Inter compra il calciatore che potrebbe essere. E in questo un ruolo fondamentale sarà giocato da Inzaghi.

Foto: LaPresse