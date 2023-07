Chi è l’arbitro di Milan-Juventus? Il fischietto per l’amichevole

Il Soccer Champions Tour 2023 ci offrirà un bell’antipasto in vista del campionato di Serie A. Alle 4.30 italiane del 28 luglio Juventus e Milan si affronteranno al Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, casa anche dei Los Angeles Galaxy della MLS.

Il derby d’Italia sbarca dunque anche negli Stati Uniti. Oramai è prassi per entrambe le squadre il cominciare la stagione al di fuori del Bel Paese. Se per i rossoneri il debutto non è stato fortunatissimo, con il 3-2 subito in rimonta dal Real Madrid, per i bianconeri non è praticamente esistito, visto l’annullamento del match contro il Barcellona a causa di problemi gastrointestinali dei giocatori blaugrana.

Il Milan è ancora al lavoro per poter consegnare a Stefano Pioli una squadra performante per il prossimo campionato. Samuel Chukwueze deve solo essere finalizzato e ora si parla di un altro acquisto per l’attacco, quell’Arthur Cabral che ha sorpreso negli ultimi mesi alla Fiorentina. Mercato ancora bloccato a Torino: si corteggia Kessié per il centrocampo e si attende un’uscita importante, forse Dusan Vlahovic.

L’arbitro della partita tra Milan e Juventus di giovedì 28 luglio alle ore 4.30 italiane non è ancora stato reso noto. Vi aggiorneremo appena verrà designato.

Foto: LaPresse