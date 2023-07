Chi è Juan Pablo Varillas, il peruviano che affronterà Musetti a Wimbledon e che evoca un brutto ricordo

Lorenzo Musetti si presenta a Wimbledon dopo aver ottenuto le sue prime vittorie della carriera sull’erba in questa stagione. Il toscano si è spinto ai quarti di finale sia a Stoccarda sia al Queen’s, perdendo rispettivamente contro Frances Tiafoe ed Holger Rune, ma offrendo comunque delle buone prestazioni. Musetti farà il suo esordio proprio nella giornata di domani, affrontando il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 60 della classifica mondiale.

Sicuramente un buon primo turno visto che il sudamericano non rappresenta certamente un ostacolo sull’erba, superficie sulla quale non ha nemmeno disputato un incontro in questa stagione. Per Musetti c’è anche la possibilità di vendicare la sconfitta nei quarti a Buenos Aires, ma si giocava sulla terra ed era un altro contesto. Inoltre in quelle settimane il toscano non stava vivendo il miglior momento tennistico della sua stagione, come poi confermato anche sul cemento americano tra Indian Wells e Miami.

Tornando a Varillas, come detto quello di domani sarà il suo primo match dell’anno sull’erba. Questa sarà anche la sua prima esperienza in tabellone a Wimbledon, visto che nel 2021 e nel 2022 ha perso immediatamente al primo turno delle qualificazioni.

Il peruviano sta vivendo la miglior stagione della carriera, arrivando a toccare il suo best ranking con la sessantesima posizione nella classifica mondiale. Un risultato ottenuto grazie soprattutto agli ottavi raggiunti al Roland Garros sulla sua amata terra rossa. Domani si giocherà sull’erba e probabilmente sarà tutta un’altra storia.

