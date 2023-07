Chi è il nuovo capitano dell’Inter? L’annuncio in modalità Barbie

Come ampiamente previsto, sarà Lautaro Martinez il nuovo capitano dell’Inter. L’annuncio, arrivato pochi minuti fa, è stato dato direttamente dal club nerazzurro, che ha scelto una maniera decisamente particolare per confermare come l’argentino vestirà la fascia a partire dalla stagione di Serie A 2023-2024.

Tramite i suoi canali social, infatti, la società capeggiata da Beppe Marotta, ha annunciato il nativo di Bahia Blanca come nuovo capitano, utilizzando il tormentone del momento a livello di cinema, ovvero “Barbie”. Lautaro Martinez, quindi, è stato presentato con il font del film che vede Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti, ma non è l’unica notizia del post.

Contemporaneamente, infatti, è stato annunciato che il vice-capitano sarà Nicolò Barella, mentre Lisa Alborghetti è stata confermata come leader della squadra femminile. L’argentino, che al momento viaggia a quota 238 presenze (condite da 102 reti) con la compagine meneghina, va a succedere a Samir Handanovic, che in questa sessione di mercato ha salutato i colori nerazzurri, e che aveva già sostituito nel finale della scorsa stagione.

Facciamo un po’ di storia. Il primo capitano dell’Inter (nella stagione 1909) è stato il tedesco Hernst Marktl, subito scalzato (dopo appena 2 presenze) da Virgilio Fossati, che mantenne questo status fino al 1915. Il primo capitano interista di origine argentina, invece, è stato Attilio Demaria nelle stagioni dal 1931 al 1936 e dal 1938 al 1943 (per un totale di 295 presenze). Gli altri calciatori argentini a vestire la fascia di capitano nerazzurra sono stati elementi del calibro di Antonio Angelillo (148 presenze), Javier Zanetti (858 partite) e Mauro Icardi (219 match).

IL POST DELL’INTER SUL PROFILO SOCIAL



Foto: LaPresse