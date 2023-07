Chi affronterà Sinner al 3° turno a Wimbledon? Fuori la testa di serie prevista

Jannik Sinner questa sera ha vinto il match del secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2023, e si è qualificato per i sedicesimi, che l’azzurro potrebbe giocare venerdì, ma il condizionale è d’obbligo, dati i ritardi al programma causati dalla pioggia.

Il prossimo avversario per Sinner sarà uno tra l’australiano Aleksandar Vukic ed il transalpino Quentin Halys, che si sfideranno domani. Entrambi hanno vinto all’esordio in quattro set: il primo ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier, il secondo ha estromesso il britannico Daniel Evans, testa di serie numero 27.

In caso di sfida con l’australiano, Sinner è in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti, avendo vinto a Melbourne I 2021 ed a Sofia 2022, sempre in due set, mentre in caso di incrocio con il francese si tratterebbe del primo incontro tra i due.

Foto: LaPresse