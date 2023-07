Wimbledon 2023, sospeso il primo turno tra Cecchinato e Jarry nel 2° set

Questione di oscurità. Una lunga giornata a Wimbledon per via della pioggia che ha complicato non poco la vita ai giocatori in campo: tante interruzioni e i match che inevitabilmente traslavano nell’orario. Tra questi, il match tra Marco Cecchinato e il cileno Nicolas Jarry (n.28 del ranking). Una partita che è stata trasferita sul campo n.2, dopo la maratona tra Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem, che ha visto un buon Cecchinato oppore una valida resistenza al sudamericano.

Nel primo set, infatti, il rendimento al servizio del siciliano è stato ottimale. Grande continuità di rendimento con questo fondamentale e soprattutto le variazioni che sono andate un po’ a far saltare per aria il piano tattico di Jarry, dotato di maggior potenza dell’italiano. E’ un po’ così che si è originato il break del decimo game, che ha sorriso al nostro portacolori (6-4).

Nel secondo set Jarry ha preso il largo, trovando soluzioni più efficaci con la sua combinazione preferita (servizio-dritto), e mettendo in difficoltà l’italiano, che ha perso il turno al servizio del primo e terzo game. Sullo score di 4-1 per il cileno la partita è stata definitivamente interrotta.

Foto: Nico Aguilera / Cordoba Open