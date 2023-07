C’è un italiano in Finale a Wimbledon! La favola di Gabriele Vulpitta a un passo dal sogno

Gabriele Vulpitta ed il ceco Jakub Filip sono in finale nel tabellone di doppio maschile del torneo riservato agli juniores a Wimbledon 2023: gli europei hanno battuto in semifinale la coppia testa di serie numero 2, composta dal brasiliano Joao Fonseca e dal boliviano Juan Carlos Prado Angelo per 7-6 (3) 6-2 in un’ora e dieci minuti.

In finale per loro ci sarà la vincente del match tra gli statunitensi Darwin Blanch e Roy Horovitz, coppia numero 7 del seeding e rispettivamente 11° e 30° del ranking ITF Junior, ed il serbo Branko Djuric ed il transalpino Arthur Gea, duo testa di serie numero 6 e rispettivamente 9° e 20° nella classifica ITF Junior.

L’azzurro, nato il 25 giugno 2005, ha appena compiuto 18 anni, e nell’aggiornamento di lunedì 10 luglio occupava il 46° posto del ranking ITF Junior: assieme al ceco, numero 51 della medesima classifica, ha battuto nel corso del torneo al primo turno l’australiano Hayden Jones e lo statunitense Alexander Razeghi, nel secondo il francese Paul Barbier Gazeu ed il serbo Vuk Radjenovic, ed ai quarti la coppia tutta italiana formata da Federico Bondioli e Federico Cinà.

Nel primo set i servizi sono dominanti, tanto che in dodici game sono soltanto nove i punti vinti in risposta. Si arriva rapidamente al tie break, dove gli europei scappano sul 3-0 ed i sudamericani li riagganciano sul 3-3. Dopo il cambio di campo, però, l’azzurro ed il ceco vincono tutti i quattro punti giocati e chiudono sul 7-3 in 40 minuti.

Nella seconda partita, invece, l’equilibrio si spezza subito, dato che nel secondo game arriva il break a trenta di Vulpitta e Filip, che poi scappano sul 3-0. Il brasiliano ed il boliviano nel quinto gioco hanno l’occasione per il controbreak ma non la sfruttano, e così la coppia europea conferma ancora lo strappo sul 4-1. Nel settimo game si va ancora ai vantaggi, ma il ceco e l’italiano non concedono palle break e centrano il 5-2, prima di conquistare un nuovo break nell’ottavo gioco, che vale il 6-2 in mezz’ora e consegna loro la finale.

Le statistiche indicano come la coppia europea abbia vinto 65 punti contro i 54 dei sudamericani, contenendo maggiormente sia il numero dei doppi falli (2 contro 6) che dei gratuiti in generale (4 contro 13), ma soprattutto salvando l’unica palla break concessa e sfruttando entrambe quelle avute a disposizione.

