Wimbledon 2023: niente finale nel doppio junior femminile per Federica Urgesi

Federica Urgesi e Renata Jamrichova non disputeranno la finale del torneo di doppio junior femminile a Wimbledon. L’italiana e la slovacca, già campionesse in questo senso agli Australian Open, hanno dovuto cedere il passo al duo ceco formato da Laura Samsonova (non c’entra niente con l’omonima russa più nota) e Alena Kovackova per 6-2 6-4 in semifinale.

La coppia italo-slovacca entrava nel torneo da numero 2 del seeding, ed era giunta al penultimo atto dopo aver superato Ariana Anazagasty-Pursoo (USA)/Mara Gae (Romania) per 7-6(4) 6-4, Zuzanna Pawlikowska (Polonia)/Lily Taylor (Australia) per 6-1 7-6(2) e le nipponiche Hayu Kinoshita e Sara Saito per 6-3 4-6 [10-5].

Uniche rimaste in possesso di una testa di serie, Urgesi e Jamrichova hanno dovuto subire una brutta partenza nel primo set, in cui l’entrata in partita non è stata esattamente quanto di meglio atteso, salvo poi avere un sussulto nel secondo con il break in grado di portare sullo 0-3. Qui, però, un altro parziale di sei giochi subiti sui sette successivi ha determinato l’esito finale del confronto.

Per Jamrichova non una giornata felicissima, visto che veniva anche dalla sconfitta in semifinale a livello di singolare. Le avversarie di Samsonova e Kovackova in finale saranno le britanniche Hannah Klugman e Isabelle Lacy.

Foto: LaPresse