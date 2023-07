Canoa velocità, Europei U23/Juniores 2023: dodici equipaggi azzurri già in finale

Hanno preso il via i Campionati Europei di canoa velocità di scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo; prima giornata fruttuosa per l’Italia, con 12 equipaggi già in finale.

U23

Luca Micotti deve passare per la semifinale nel K1 1000, dopo il quarto tempo nella sua batteria in 3.47.334, così come Elena Ricchiero nella gara femminile: per lei quinto posto in 4.18.759. Buone notizie nel K2 con Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, che infilano la doppietta nek K2: gara perfetta e primo posto in 3.20.402 nei 1000 metri, battendo Ucraina e Slovacchia che si propongono come avversarie di rango, nel pomeriggio altro successo sui 500 metri in 1.33.924, staccando il pass assieme a Germania e Ungheria. Ultimo atto anche per Olympia Della Giustina, che nel C1 500 si prende un posto con la seconda piazza alle spalle di Reka Opavszky, e per Sara Daldoss e Lucrezia Zironi nel K2 500.

Giada Rossetti è costretta alla semifinale, troppo lontani i primi tre posti, con il taglio che sarebbe stato superato in 1.56.659, ma l’azzurra chiude oltre i due minuti ritrovandosi in semifinale. Stesso discorso per Luca Micotti, sesto in 1.46.097, e il C2 500 di Dawid Szela e Samuele Veglianti, quinto nella loro batteria. Semifinale anche per Francesco Lanciotti, Flavio Spurio, Achille Spadacini e Giovanni Pedato nel K4 500, quinti in batteria.

JUNIORES

Samuele Veglianti riesce ad accedere alla finale nel C1 1000: passavano i primi tre, ma non si accontenta e va a vincere la prima batteria in 4.09.560, staccando il miglior tempo di giornata. Ultimo atto anche per Federico Zanutta e Fabiano Palliola nel K2, sempre sulla distanza del chilometro, arrivando sotto sotto ai romeni Bogdan Pinzaru e Roland Kupas. Per loro c’è addirittura la tripletta: prima nella mezza distanza, con solo il primo posto qualificava per la finale e batteria vinta autorevolmente in 1.38.486. E poi nel K4 500, con Davide Hengl e Marco Caretti: batteria vinta agevolmente in 1.29.639 e finale incamerata.

Bene anche Sara Del Gratta nel K1 500: dominio nella sua batteria in 1.58.116, con quattro secondi rifilati a Dina Bacelj, seconda. Nelal gara maschile Davide Hengl dovrà invece tornare in acqua domani con il terzo posto a oltre cinque secondi da Julius Geisen. Bene Samuele Veglianti e Kristian Szela nel C2 500: basta il secondo posto alle spalle degli ungheresi Lugosi e Juhasz per arrivare alla gara valida per le medaglie. Nel K2, torna protagonista Del Gratta: assieme a Giulia Bentivoglio è in finale con il secondo posto dietro le imprendibili ungheresi. E ancora assieme, con Sofia Zucca e Sofia Beretta, si prendono anche la finale nel K4 500.

Marco Caretti è costretto alla semifinale nel K1 1000, il suo 3.49.008 è valido per il terzo posto alle spalle del polacco Alex Borucki, già in finale, e del belga Louis Vangeel.

Foto: Federcanoa