Canoa velocità, Europei U23/Juniores 2023: altri nove equipaggi azzurri in finale

Altri nove equipaggi azzurri in finale agli Europei Under 23 e Juniores di canoa velocità di scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Gli azzurri si confermano dunque tra le nazioni più produttive del movimento continentale, in vista delle prime gare da medaglia di scena domani.

U23

Elena Ricchiero è in finale nel K1 1000: il suo 4.11.973 non è abbastanza per impensierire l’estone Elizaveta Fedorova, ma è abbastanza per la seconda piazza che vale un posto nella gara per le medaglie. Con lei anche il K4 500 di Francesco Lanciotti, Flavio Spurio, Achille Spadacini e Giovanni Penato, autori di una buona rimonta nella seconda parte di gara per il secondo posto in 1.25.925.

Ultimo atto anche per Olympia Della Giustina, che vince una batteria thriller nel C1 200 in 52.023 su Tetiana Smylovenko ed Elena Glizan. C’è ad accompagnarla anche Dawid Szela, secondo nella gara maschile alle spalle dell’ungherese David Koczkas, e Irene Bellan che nella K1 200 si impone per un’incollatura sull’ungherese Reka Kisko. Stessa imbarcazione, stessa distanza, stesso risultato con Flavio Spurio, terzo nella sua batteria a 4 decimi da Pedro Casinha e già in finale.

Eliminato Luca Micotti nel K1 500: l’azzurro non riesce a fare la differenza in gara ed è nono ed ultimo nella sua semifinale. In virtù di questo piazzamento, non disputerà nemmeno la finale B che arriva invece nella distanza doppia, dopo il quarto posto in semifinale. Esclusa anche Giada Rossetti nella gara femminile sui 500 metri, il suo 1.58.649 è valido solo per il quinto posto in gara, a quasi due secondi dal tempo limite fatto segnare dalla portoghese Maria Rei.

Eliminati anche Samuele Veglianti e Dawid Szela nel C2 500, che mollano la presa e chiudono sesti ed ultimi ad oltre 25 secondi dai tedeschi Tim Bechtolf e David Toepel.

JUNIORES

Finale A per Davide Hengl nel K1 500: sufficiente il secondo posto in semifinale in 1.43.902 per poter accedere all’ultimo atto con Lukas Hrabek e Sebasian Lokkegaard; non ottiene però il bis sui 200 metri, con il secondo posto alle spalle di Linas Bukauskas, gli tocca dunque la semifinale. Passa anche Davide Caretti nella distanza doppia sul Kayak, è gara a due con il greco Omiros Mostitsoglou e successo in 3.40.244. Sempre kayak, ma stavolta femminile con Sara Del Gratta: finale A per lei con il successo nella distanza dei 200 metri, infliggendo più di un secondo alla spagnola Alma Rabinerson seconda.

In semifinale Elena Voltan nel C1 200, quinto posto per lei ma a oltre tre secondi dal terzo posto, e Marco Tontodonati nella gara maschile.

PARACANOA

Federico Mancarella si conferma tra i migliori interpreti europei nel KL2 200, primo posto nella prima batteria avanti all’austriaco Markus Swoboda per poco più di due decimi (45.797). Con lui anche Christian Volpi, secondo alle spalle dell’ucraino Mykola Syniuk in 47.224. In semifinale invece Kwadzo Klokpah, quarto nella sua batteria nel KL3 200.

Foto: Federcanoa