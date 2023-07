Canoa slalom, Giochi Europei: vittoria a sorpresa di Westley nel C1, nessun azzurro in finale

Vittoria a sorpresa per Ryan Westley nella prova di canoa slalom ai Giochi Europei di Cracovia. Il britannico, oro europeo nel 2018 e già titolare di un bronzo nella prova a squadre di questa edizione, torna al successo dopo cinque anni, mostrando così di essere ancora sul pezzo a quasi trent’anni.

Arrivato in finale con il sesto crono, al momento della sua discesa è perfetto, con un ottimo flow: nessun errore e chiusura della sua prova in 94.01, tempo migliore rispetto a tutti quelli in vista della semifinale. Lo spagnolo Miquel Trave scende subito dopo di lui ed è secondo in 95.16, mentre terzo è il ceco Vaclav Chaloupka in 96.10.

Successo del britannico dovuto anche ai due errori del campionissimo Benjamin Savsek, che con due tocchi in porta 6 e 13 si condanna al sesto posto, dietro anche al ceco Jiri Prskavec e al tedesco Tino Trummer. Italia rimasta esclusa dall’ultimo atto: il migliore è stato Raffaello Ivaldi, quattordicesimo in 101.10 a 1.12 dall’ingresso tra i primi dieci. Venticinquesimo Flavio Micozzi (108.47, otto penalità), ventisettesimo Paolo Ceccon (122.14, dieci penalità).

Foto: Pier Colombo