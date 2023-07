Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Elena Micozzi settima nel C1, oro a Elena Lilik

L’Italia resta a bocca asciutta anche nella prova femminile di canoa slalom di scena al Kolna Sports Centre di Cracovia. Elena Micozzi deve infatti accontentarsi del settimo posto nella gara vinta dalla tedesca Elena Lilik in 109.67.

Un peccato per l’azzurra, che sia nella fase di qualificazione che in batteria si era imposta all’attenzione degli addetti ai lavori prima con un quarto posto venerdì e poi con la terza piazza in mattinata senza errori. Solo che la ventenne, alla prima grande ribalta internazionale, perde il filo dopo un buon primo intertempo: tre tocchi di palina e 119.24 come tempo totale, che la manda lontano dalle medaglie.

Vittoria dunque per la Lilik, che compie una gara rapida e veloce ma rischia di mandare tutto a monte con un tocco all’ultima porta, che le permette di conservare solo 62 centesimi sulla padrona di casa Klaudia Zwolinska (109-67 per la teutonica) . Terza invece Mallory Franklin, che avrebbe fatto registrare il miglior tempo, ma sei penalità invece le alzano il tempo a 113.63.

Le altre due azzurre sono state invece eliminate in semifinale. Dodicesima Marta Bertoncelli, a soli 62 centesimi dalla qualificazione all’ultimo atto. Lontana invece Elena Borghi, ventottesima e tagliata fuori dal salto della porta 14.

