Canoa slalom, Giochi Europei 2023: pass olimpico alla Germania nel K1 femminile, Stefanie Horn fuori in semifinale

Il pass olimpico in palio nel K1 femminile della canoa slalom ai Giochi Europei 2023 va alla Germania grazie alla vittoria di Ricarda Funk, che vince l’oro precedendo la polacca Klaudia Zwolinska e la ceca Tereza Fiserova. Fuori in semifinale l’azzurra Stefanie Horn, 14ma.

Nell’atto conclusivo si impone la tedesca Ricarda Funk in 99.09 (2 penalità), che va a precedere la polacca Klaudia Zwolinska, all’argento in 101.06 (4 penalità), a 1.97, e la ceca Tereza Fiserova, di bronzo in 102.34 (percorso netto), a 3.25.

CLASSIFICA K1 FEMMINILE

1 GER FUNK Ricarda 97.09 2 99.09 0.00

2 POL ZWOLINSKA Klaudia 97.06 4 101.06 +1.97

3 CZE FISEROVA Tereza 102.34 0 102.34 +3.25

4 POL PACIERPNIK Natalia 104.08 2 106.08 +6.99

5 SLO TERCELJ Eva 104.82 2 106.82 +7.73

6 AUT KUHNLE Corinna 103.08 4 107.08 +7.99

7 GBR WOODS Kimberley 105.52 2 107.52 +8.43

8 FRA PRIGENT Camille 105.93 2 107.93 +8.84

8 GBR FRANKLIN Mallory 103.93 4 107.93 +8.84

10 GER LILIK Elena 108.71 2 110.71 +11.62

Foto: Pier Colombo