Canoa slalom, Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 2 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quarta ed ultima giornata di canoa slalom al Kolna Sports Centre di Cracovia, in Polonia, per la quarta e ultima giornata dei Giochi Europei 2023. Si assegnano le ultime medaglie della competizione, tra la canoa ed il kayak cross.

Si comincia con il singolo, con l’Italia che ha firmato l’en plein in semifinale. Tra gli uomini saranno Paolo Ceccon, Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi a giocarsi un posto per l’ultimo atto. Nella gara femminile attesa per Elena Micozzi, sorprendente quarta venerdì mattina; con lei Elena Borghi e Marta Bertoncelli.

Nel primo pomeriggio partiranno invece i quarti di finale del kayak cross maschile e femminile. Dei sei azzurri inizialmente in gara, ne rimangono soltanto due, i soliti Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn; si procederà fino alle finali che si svolgeranno alle 15.59 e alle 16.05.

La manifestazione sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma OTT di Italia Team. Il link da seguire è https://tv.italiateam.sport/. Attivo anche il servizio streaming di European Games Tv per poter seguire ogni gara, al link European Games TV. Non è prevista la copertura televisiva, a parte per atletica, tuffi e nuoto artistico con la Rai che aveva acquisito i diritti.

PROGRAMMA CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023

Domenica 2 luglio

Mattina – semifinali

9.04 – semifinale canoa uomini – Paolo Ceccon, Flavio Micozzi, Raffaello Ivaldi

10.10 – semifinale canoa donne – Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Elena Micozzi

Tarda mattinata – finali

11.40 – finale canoa uomini

12.10 – finale canoa donne

Primo pomeriggio – cross

15.05 – quarti di finale kayak cross uomini – Giovanni De Gennaro

15.15 – quarti di finale kayak cross donne – Stefanie Horn

15.38 – semifinale kayak cross uomini

15.47 – semifinale kayak cross donne

15.51 – finale B kayak cross uomini

15.57 – finale B kayak cross donne

15.59 – finale kayak cross uomini

16.05 – finale kayak cross donne

CANOA SLALOM GIOCHI EUROPEI 2023, COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta televisiva: non è prevista

Diretta streaming: ItaliaTeam, European Games tv

Diretta testuale: OA Sport

