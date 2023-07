Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Pellielo/Rossi in finale per l’oro nel trap misto. De Filippis/Grassia per il bronzo

Due coppie italiane si giocheranno una medaglia nella specialità non olimpica del trap misto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo è in finale per l’oro, mentre Italia 2 di Mauro De Filippis e Giulia Grassia sparerà per il bronzo.

Le qualificazioni sono state vinte da Gran Bretagna 1 di Matthew John Coward Holley e Lucy Charlotte Hall con 144/150, mentre per il secondo posto nell’ultimo atto si è dovuto ricorrere allo shoot off, dato che ben tre coppie hanno chiuso a quota 143/150.

A spuntarla è stata Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, che si è guadagnata l’accesso alla finale per il metallo più pregiato, mentre per il gradino più basso del podio si sfideranno Italia 2 di Mauro De Filippis e Giulia Grassia e Finlandia 2 di Noora Elina Antikainen e Jukka Kalevi Laakso.

Foto: FITAV