Calendario World Cup scacchi 2023: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

C’è un particolare giro di legami che passa tra Baku, gli scacchi e la World Cup 2023. Nomi, storie, ricordi si compenetrano qui, nella capitale dell’Azerbaigian, dove vengono peraltro assegnati tre posti per il Torneo dei Candidati 2024.

Uno di sicuro non lo prenderà Ian Nepomniachtchi, già qualificato in virtù del suo status di sconfitto nel match mondiale contro Ding Liren. A proposito di titolo mondiale, uno che l’ha detenuto fino al 2023 c’è. Si chiama Magnus Carlsen, e il norvegese è il massimo enigma qui presente, visto che per sua stessa ammissione le probabilità di rivederlo giocare in un match con in palio la corona globale sono scarsissime, figuriamoci i Candidati.

La World Cup di scacchi si terrà da domenica 30 luglio, con l’apertura ufficiale, a giovedì 24 agosto. Non è nota alcuna copertura tv o streaming, ma sarà disponibile la diretta delle mosse di tutti i match sui principali siti web appositamente dedicati.

CALENDARIO WORLD CUP SCACCHI 2023

PRIMO TURNO

Domenica 30 e lunedì 31 luglio: partite a cadenza classica

Martedì 1° agosto: spareggi rapid e blitz

SECONDO TURNO

Mercoledì 2 e giovedì 3 agosto: partite a cadenza classica

Venerdì 4 agosto: spareggi rapid e blitz

TERZO TURNO

Sabato 5 e domenica 6 agosto: partite a cadenza classica

Lunedì 7 agosto: spareggi rapid e blitz

QUARTO TURNO

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto: partite a cadenza classica

Venerdì 11 agosto: spareggi rapid e blitz

OTTAVI

Sabato 12 e domenica 13 agosto: partite a cadenza classica

Lunedì 14 agosto: spareggi rapid e blitz

QUARTI

Martedì 15 e mercoledì 16 agosto: partite a cadenza classica

Giovedì 17 agosto: spareggi rapid e blitz

SEMIFINALI

Sabato 19 e domenica 20 agosto: partite a cadenza classica

Lunedì 21 agosto: spareggi rapid e blitz

FINALI 1° e 3° POSTO

Martedì 22 e mercoledì 23 agosto: partite a cadenza classica

Giovedì 24 agosto: spareggi rapid e blitz

Le date del torneo femminile sono le stesse, ma i turni sono sette e si finisce lunedì 21 agosto.

PROGRAMMA WORLD CUP SCACCHI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube FIDE, chess.com e numerosi altri siti web

PARTECIPANTI

TORNEO OPEN

Magnus Carlsen (NOR), 2835 (WC)

Hikaru Nakamura (USA), 2787 (PN)

Fabiano Caruana (USA), 2782 (Z2.1)

Ian Nepomniachtchi (RUS), 2779 (R)

Anish Giri (NED), 2775 (R)

Wesley So (USA), 2769 (Z2.1)

Teimour Radjabov (AZE), 2747 (R)

Gukesh D (IND), 2744 (R)

Shakhriyar Mamedyarov (AZE), 2742 (R)

Maxime Vachier-Lagrave (FRA), 2739 (R)

Leinier Dominguez Perez (USA), 2739 (Z2.1)

Alexander Grischuk (RUS), 2736 (R)

Yu Yangyi (CHN), 2735 (R)

Jan-Krzysztof Duda (POL), 2732 (WC)

Le Quang Liem (VIE), 2728 (R)

Wei Yi (CHN), 2726 (R)

Nodirbek Abdusattorov (UZB), 2725 (R)

Nikita Vitiugov (FIDE), 2720 (R)

Parham Maghsoodloo (IRI), 2719 (R)

Vidit Santosh Gujrathi (IND), 2719 (R)

Daniil Dubov (RUS), 2716 (R)

Sam Shankland (USA), 2711 (FN)

Arjun Erigaisi (IND), 2710 (PN)

Wang Hao (CHN), 2709 (R)

Francisco Vallejo Pons (ESP), 2706 (FN)

Bassem Amin (EGY), 2694 (AF22)

Kirill Shevchenko (ROM), 2694 (E23)

Jorden Van Foreest (NED), 2693 (FN)

Bogdan-Daniel Deac (ROM), 2693 (E21)

David Antón Guijarro (ESP), 2691 (E22)

R Praggnanandhaa (IND), 2690 (AS22)

Vincent Keymer (GER), 2690 (E21)

Amin Tabatabaei (IRI), 2689 (FN)

David Navara (CZE), 2689 (E21)

Ray Robson (USA), 2689 (Z2.1)

Nihal Sarin (IND), 2688 (FN)

Peter Svidler (FIDE), 2688 (PN)

Alexey Sarana (SRB), 2685 (E21)

Nils Grandelius (SWE), 2684 (E23)

Andrey Esipenko (FIDE), 2683 (E23)

David Howell (ENG), 2677 (FN)

Vladimir Fedoseev (FIDE), 2676 (WC)

Radosław Wojtaszek (POL), 2676 (FN)

Andrei Volokitin (UKR), 2674 (FN)

Matthias Bluebaum (GER), 2672 (E21)

Alexander Donchenko (GER), 2668 (E23)

Boris Gelfand (ISR), 2668 (E23)

Anton Korobov (UKR), 2667 (E23)

Vasyl Ivanchuk (UKR), 2667 (PN)

Ruslan Ponomariov (UKR), 2664 (E22)

Ivan Cheparinov (BUL), 2663 (E22)

Etienne Bacrot (FRA), 2662 (E23)

Salem Saleh (UAE), 2661 (FN)

Gadir Guseinov (AZE), 2661 (E22)

Javokhir Sindarov (UZB), 2659 (FN)

Ivan Saric (CRO), 2657 (E22)

S. L. Narayanan (IND), 2656 (AS22)

Jaime Santos Latasa (ESP), 2656 (E22)

Jules Moussard (FRA), 2654 (E22)

Laurent Fressinet (FRA), 2652 (FN)

Alexandr Predke (SRB), 2651 (E23)

Awonder Liang (USA), 2649 (Z2.1)

Benjámin Gledura (HUN), 2645 (E23)

Thai Dai Van Nguyen (CZE), 2642 (E23)

Aryan Tari (NOR), 2641 (E22)

Nodirbek Yakubboev (UZB), 2640 (Z3.4)

Mustafa Yılmaz (TUR), 2639 (E21)

Rauf Mamedov (AZE), 2636 (E21)

Nijat Abasov (AZE), 2632 (E23)

Vasif Durarbayli (AZE), 2631 (E22)

Georg Meier (URU), 2629 (AM23)

Yuriy Kuzubov (UKR), 2628 (E22)

Rasmus Svane (GER), 2625 (E21)

Markus Ragger (AUT), 2624 (E22)

Jonas Buhl Bjerre (DEN), 2624 (E21)

Anton Demchenko (FIDE), 2623 (E21)

Aleksandar Indjic (SRB), 2619 (E22)

Frederik Svane (GER), 2618 (E23)

Dmitrij Kollars (GER), 2618, (FN)

Cristobal Henriquez Villagra (CHI), 2618 (Z2.5)

Eduardo Iturrizaga Bonelli (ESP), 2617 (E22)

Ferenc Berkes (HUN), 2615 (FN)

Mateusz Bartel (POL), 2614 (E22)

David Paravyan (FIDE), 2612 (E23)

Daniele Vocaturo (ITA), 2609 (E21)

Eric Hansen (CAN), 2609 (FN)

Jerguš Pecháč (SVK), 2608 (E23)

Ante Brkic (CRO), 2608 (E23)

Eltaj Safarli (AZE), 2607 (FN)

Mikhail Antipov (FIDE), 2606 (E21)

Christopher Yoo (USA), 2606 (AM22)

Abhimanyu Puranik (IND), 2605 (AS23)

Axel Bachmann (PAR), 2604 (FN)

Alexandr Fier (BRA), 2604 (Z2.4)

Niclas Huschenbeth (GER), 2603 (E21)

Denis Kadric (MNE), 2601 (FN)

Daniel Dardha (BEL), 2600 (E23)

Maxime Lagarde (FRA), 2599 (E21)

Shamsiddin Vokhidov (UZB), 2597 (AS23)

Kacper Piorun (POL), 2597 (E21)

Ahmed Adly (EGY), 2596 (AF22)

Ilia Smirin (ISR), 2595 (FN)

Carlos Daniel Albornoz Cabrera (CUB), 2591 (Z2.3)

Velimir Ivic (SRB), 2590 (E21)

Rinat Jumabayev (KAZ), 2589 (FN)

Sergei Azarov (FIDE), 2589 (E23)

Nidjat Mamedov (AZE), 2589 (E21)

Adhiban Baskaran (IND), 2587 (AS22)

Dimitrios Mastrovasilis (GRE), 2587 (FN)

Aydin Suleymanli (AZE), 2586 (ON)

Daniel Fridman (GER), 2586 (E21)

Vahap Şanal (TUR), 2585 (E21)

Luis Paulo Supi (BRA), 2582 (FN)

Peter Michalik (CZE), 2582 (FN)

Timur Gareyev (USA), 2581 (AM22)

Temur Kuybokarov (AUS), 2581 (Z3.6)

Bardiya Daneshvar (IRI), 2577 (AS23)

Szymon Gumularz (POL), 2577 (E23)

Valentin Dragnev (AUT), 2576 (E23)

Tin Jingyao (SGP), 2573 (AS23)

Bobby Cheng (AUS), 2572 (FN)

Viktor Erdős (HUN), 2571 (E21)

Emre Can (TUR), 2570 (FN)

Fernando Peralta (ARG), 2568 (FN)

Vugar Asadli (AZE), 2567 (ON)

Tomas Laurusas (LTU), 2566 (FN)

Karthik Venkataraman (IND), 2565 (Z3.7)

Levan Pantsulaia (GEO), 2564 (E21)

Harsha Bharathakoti (IND), 2563 (AS22)

Gregory Kaidanov (USA), 2563 (AM22)

Mikheil Mchedlishvili (GEO), 2561 (FN)

Lê Tuấn Minh (VIE), 2557 (Z3.3)

Arseniy Nesterov (FIDE), 2554 (E22)

Luis Ernesto Quesada Pérez (CUB), 2553 (FN)

Grzegorz Nasuta (POL), 2552 (E23)

Misratdin Iskandarov (AZE), 2551 (E22)

Vladimir Baklan (UKR), 2550 (E22)

Ori Kobo (ISR), 2548 (E22)

Igor Janik (POL), 2548 (E23)

Mahammad Muradli (AZE), 2546 (ON)

Vitaliy Bernadskiy (UKR), 2545 (E22)

Emilio Cordova (PER), 2542 (FN)

Ivan Ivanisevic (SRB), 2536 (FN)

Adham Fawzy (EGY), 2533 (AF23)

Zdenko Kozul (CRO), 2532 (E22)

Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE), IM, 2531 (E23)

Xu Yinglun (CHN), 2531 (Z3.5)

Felix Blohberger (AUT), 2522 (FN)

Lance Henderson de La Fuente (AND), 2517 (Z1.10)

Ivan Schitco (MLD), 2507 (FN)

Susanto Megaranto (INA), 2505 (FN)

Luka Paichadze (GEO), 2501 (E21)

Ediz Gurel (TUR), IM, 2500 (E23)

Alisher Suleymenov (KAZ), IM, 2499 (Z3.4)

Santiago Avila Pavas (COL), 2499 (FN)

Evandro Barbosa (BRA), 2493 (Z2.4)

Pablo Ismael Acosta (ARG), IM, 2485 (Z2.5)

Abdulla Gadimbayli (AZE), 2483 (U20)

Yago Santiago (BRA), 2481 (AM23)

Goh Wei Ming (SGP), 2473 (FN)

Pablo Salinas Herrera (CHI), 2468 (FN)

Fy Rakotomaharo (MAD), IM, 2463 (FN)

Gábor Nagy (HUN), 2461 (E21)

Sumiya Bilguun (MGL), 2457 (Z3.3)

Luis Fernando Ibarra Chami (MEX), 2448 (FN)

Huang Renjie (CHN), untitled, 2445 (Z3.5)

Josiah Stearman (USA), IM, 2444 (AM23)

Roberto Carlos Sanchez Alvarez (PAN), IM, 2444 (Z2.3)

Carlos Matamoros Franco (ECU), 2441 (FN)

Mark Paragua (PHI), 2438 (FN)

L M S T De Silva (SRI), IM, 2433 (FN)

Mohammad Fahad Rahman (BAN), IM, 2428 (Z3.2)

Trần Thanh Tú (JPN), CM, 2420 (FN)

Abdelrahman Hesham (EGY), 2414 (AF22)

Pouria Darini (IRI), 2412 (Z3.1)

Ganzorig Amartuvshin (MGL), IM, 2407 (FN)

Daniel Cawdery (RSA), IM, 2388 (FN)

Enamul Hossain (BAN), 2386 (FN)

Lee Jun Hyeok (KOR), IM, 2378 (FN)

Amir Zaibi (TUN), 2375 (FN)

Gianmarco Leiva (PER), IM, 2374 (AM23)

Basheer Al Qudaimi (YEM), IM, 2374 (FN)

Kareim Wageih (EGY), IM, 2369 (FN)

Prin Laohawirapap (THA), FM, 2353 (FN)

Mohamed Tissir (MAR), IM, 2347 (FN)

Bernardo Roselli (URU), IM, 2347 (FN)

Leonel Figueredo Losada (MEX), IM, 2345 (AM22)

Rodwell Makoto (ZIM), IM, 2312 (FN)

Lim Zhuo Ren (MAS), FM, 2310 (FN)

Chitumbo Mwali (ZAM), IM, 2304 (FN)

Malek Koniahli (SYR), FM, 2296 (FN)

Amro El Jawich (LBN), FM, 2288 (FN)

Zhang Yuanchen (CAN), IM, 2281 (Z2.2)

Eldiar Orozbaev (KGZ), FM, 2281 (FN)

Alisher Karimov (TJK), FM, 2273 (FN)

Oluwafemi Balogun (NGR), IM, 2235 (FN)

Djabri Massinas (ALG), FM, 2231 (FN)

Haruna Nsubuga (UGA), FM, 2223 (FN)

Austin Yang Ching-Wei (TPE), FM, 2212 (FN)

Providence Oatlhotse (BOT), IM, 2199 (FN)

Dante Beukes (NAM), IM, 2180 (FN)

Deng Cypriano Rehan (SSD), 2147 (FN)

Rupesh Jaiswal (NEP), FM, 2122 (FN)

Aydagnuhem Gezachew Abera (ETH), CM, 2121 (FN)

Nay Lin Tum (MYA), CM, 2055 (FN)

Yousef Alhassadi (LBA), untitled, 2030 (FN)

TORNEO FEMMINILE

Ju Wenjun (CHN), GM, 2564 (WWCC)

Aleksandra Goryachkina (FIDE), GM, 2557 (WWC)

Humpy Koneru (IND), GM, 2553 (R)

Kateryna Lagno (RUS), GM, 2552 (R)

Alexandra Kosteniuk (SUI), GM, 2532 (WWC)

Tan Zhongyi (CHN), GM, 2523 (WWC)

Nana Dzagnidze (GEO), GM, 2511 (R)

Mariya Muzychuk (UKR), GM, 2511 (R)

Anna Muzychuk (UKR), GM, 2509 (WWC)

Harika Dronavalli (IND), GM, 2500 (R)

Zhu Jiner (CHN), WGM, 2498 (PN)

Polina Shuvalova (RUS), IM, 2496 (PN)

Sarasadat Khademalsharieh (IRI), IM, 2488 (PN)

Bella Khotenashvili (GEO), GM, 2475 (E21)

Nino Batsiashvili (GEO), GM, 2474 (FN)

Elisabeth Paehtz (GER), GM, 2471 (FN)

Bibisara Assaubayeva (KAZ), IM, 2469 (AS21)

Zhao Xue (CHN), GM, 2457 (Z3.5)

Meri Arabidze (GEO), IM, 2451 (E21)

Gunay Mammadzada (AZE), IM, 2448 (E22)

Irina Krush (USA), GM, 2447 (Z2.1)

Yuliia Osmak (UKR), IM, 2444 (E21)

Lela Javakhishvili (GEO), IM, 2439 (E23)

Anna Ushenina (UKR), GM, 2434 (E22)

Vaishali Rameshbabu (IND), IM, 2431 (FN)

Eline Roebers (NED), IM, 2419 (PN)

Irina Bulmaga (ROU), IM, 2416 (E22)

Teodora Injac (SRB), IM, 2415 (E22)

Nurgyul Salimova (BUL), IM, 2409 (E22)

Leya Garifullina (FIDE), IM, 2408 (E21)

Hoang Thanh Trang (HUN), GM, 2402 (FN)

Monika Socko (POL), GM, 2401 (E22)

Ulviyya Fataliyeva (AZE), IM, 2401 (E22)

Divya Deshmukh (IND), WGM, 2400 (Z3.7)

Olga Badelka (FIDE), IM, 2397 (E21)

Oliwia Kiołbasa (POL), IM, 2394 (E21)

Sophie Milliet (FRA), IM, 2388 (E21)

Mai Narva (EST), IM, 2387 (E21)

Aleksandra Maltsevskaya (POL), IM, 2394 (E22)

Pauline Guichard (FRA), IM, 2384 (E23)

Salome Melia (GEO), IM, 2377 (E23)

Batkhuyag Munguntuul (MGL), IM, 2374 (AS23)

Stavroula Tsolakidou (GRE), IM, 2373 (E23)

Xiao Yiyi (CHN), WGM, 2372 (Z3.5)

Alina Bivol (FIDE), IM, 2371 (E23)

Deysi Cori (PER), IM, 2369 (FN)

Carissa Yip (USA), IM, 2369 (FN)

Khanim Balajayeva (AZE), WGM, 2368 (FN)

Nataliya Buksa (UKR), IM, 2365 (E21)

Gulnar Mammadova (AZE), IM, 2357 (E21)

Karina Cyfka (POL), IM, 2356 (E23)

Medina Warda Aulia (INA), IM, 2355 (FN)

Govhar Beydullayeva (AZE), WGM, 2355 (U20)

Candela Francisco (ARG), WGM, 2352 (AM23)

Võ Thị Kim Phụng (VIE), WGM, 2351 (Z3.3)

Deimante Daulyte-Cornette (FRA), IM, 2348 (E23)

Anastasiya Rakhmangulova (UKR), WIM, 2347 (FN)

Klaudia Kulon (POL), IM, 2331 (E23)

Mobina Alinasab (IRI), WGM, 2329 (FN)

P. V. Nandhidhaa (IND), WGM, 2329 (AS22)

Mary Ann Gomes (IND), WGM, 2326 (AS23)

Marina Brunello (ITA), IM, 2324 (E22)

Lisandra Teresa Ordaz Valdés (CUB), IM, 2318 (AM22)

Eva Repkova (SVK), IM, 2312 (FN)

Nilufar Yakubbaeva (UZB), WGM, 2311 (FN)

Jennifer Yu (USA), WGM, 2303 (Z2.1)

Nutakki Priyanka (IND), WGM, 2293 (AS22)

Yaniela Forgas Moreno (CUB), WGM, 2293 (FN)

Yan Tianqi (CHN), WIM, 2277 (Z3.5)

Julia Ryjanova (AUS), WGM, 2273 (Z3.6)

Yerisbel Miranda Llanes (CUB), WGM, 2268 (Z2.3)

Viktoria Radeva (BUL), WGM, 2263 (FN)

Nadya Toncheva (BUL), FM, 2263 (E23)

Michalina Rudzinska (POL), WFM, 2257 (FN)

Javiera Belén Gómez Barrera (CHI), WIM, 2256 (FN)

Marina Gajcin (SRB), WIM, 2251 (FN)

Janelle Mae Frayna (PHI), WGM, 2243 (FN)

Melissa Castrillon Gomez (COL), WIM, 2235 (FN)

Nguyen Thi Mai Hung (VIE), WGM, 2229 (FN)

Turmunkh Munkhzul (MGL), WGM, 2226 (AS21)

Gong Qianyun (SGP), untitled, 2223 (FN)

Maria Jose Campos (ARG), WIM, 2212 (Z2.5)

Julia Alboredo (BRA), FM, 2208 (FN)

Zhang Jilin (AUS), WGM, 2204 (FN)

Maili-Jade Ouellet (CAN), WGM, 2201 (Z2.2)

Anapaola Borda Rodas (ARG), WIM, 2200 (FN)

Yuan Ye (CHN), untitled, 2188 (Z3.5)

Kathiê Librelato (BRA), WIM, 2182 (Z2.4)

Assel Serikbay (KAZ), WIM, 2139 (FN)

Mona Khaled (EGY), WGM, 2106 (FN)

Shahenda Wafa (EGY), WGM, 2093 (AF22)

Lina Nassr (ALG), WIM, 2071 (AF23)

Mitra Asgharzadeh (IRI), WFM, 2033 (Z3.1)

Tilsia Varela (VEN), WIM, 2028 (FN)

Puteri Munajjah Az-Zahraa Azhar (MAS), WIM, 2004 (FN)

Vyanla Punsalan (NZL), WFM, 1989 (FN)

Anjum Noshin (BAN), WFM, 1944 (FN)

Dina Abdi Zineb (ALG), WIM, 1858 (FN)

Wafia Darwish Al Maamari (UAE), WFM, 1850 (FN)

Charlize Van Zyl (RSA), WIM, 1839 (AF22)

Nurai Sovetbekova (KGZ), untitled, 1823 (FN)

Ferdous Jannatul (BAN), WCM, 1815 (Z3.2)

Yamama Asif Abdula Al Fayyadh (IRQ), WCM, 1705 (FN)

Legenda:

WC = Primi quattro della world Cup 2021

PN = Inviti del Presidente FIDE (4 per l’Open, 2 per le donne)

ON = Inviti dell’organizzazione (2 per l’Open, 1 per le donne)

U20 = Campione del Mondo Under 20

E21 = Qualificati dagli Europei Open e femminili 2021

E22 = Qualificati dagli Europei Open e femminili 2022

E23 = Qualificati dagli Europei Open e femminili 2023

Z1.10 = Zona 1.10 (Europei 2023)

AM22 = Campionati americani Open e femminili 2022

AM23 = Campionati americani Open e femminili 2023

Z2.1 = Campionati USA Open e femminili

Z2.2 = Campionati canadesi Open e femminili

Z2.3 = Zona 2.3

Z2.4 = Zona 2.4

Z2.5 = Zona 2.5

AS22 = Campionati asiatici Open e femminili 2022

AS23 = Campionati asiatici Open e femminili 2023

Z3.1 = Zona 3.1

Z3.2 = Zona 3.2

Z3.3 = Zona 3.3

Z3.4 = Zona 3.4

Z3.5 = Campionati cinesi Open e femminili

Z3.6 = Campionati oceanici Open e femminili

Z3.7 = Campionati indiani Open e femminili

AF22 = Campionati africani Open e femminili 2022

AF23 = Campionati africani Open e femminili 2023

R = 13 migliori giocatori nel ranking FIDE di giugno 2023 (5 per le donne)

FN = 71 spot per federazioni allocati attraverso il ranking delle Olimpiadi Scacchistiche 2022 (36 per le donne)

WWCC = Campionessa del Mondo femminile

WWC = Primi quattro

GM = Grande Maestro

IM = Maestro Internazionale

FM = Maestro FIDE

CM = Candidato Maestro

WGM = Grande Maestro femminile

WIM = Maestro Internazionale femminile

WFM = Maestro FIDE femminile

WCM = Candidato Maestro femminile

