Calendario nuoto artistico, Mondiali 2023: orari 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ormai l’attesa sta per finire: da domani, venerdì 14 luglio, a sabato 22 si svolgeranno a Fukuoka (Giappone) i Mondiali 2023 di nuoto artistico. Si tratta di una competizione molto importante, che per molti atleti fungerà anche da test in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La prima giornata sarà di “riscaldamento”, visto che non verrà assegnata alcuna medaglie. Il programma si aprirà alle 2:00 italiane con il preliminare del singolo tecnico femminile, prova in cui per il Bel Paese scenderà in acqua Susanna Pedotti. Si continuerà poi alle 5:00 con le qualificazioni del singolo tecnico maschile, dove il grande assente sarà Giorgio Minisini (l’azzurro non parteciperà a nessuna gara di questi Mondiali a causa di una lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro), e infine si concluderà con il preliminare del doppio tecnico. In quest’ultima prova, in programma a partire dalle 8:00 con la suddivisione degli atleti in due gruppi (il secondo scenderà in acqua dalle 10:50 in poi), rappresenteranno l’Italia Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

I preliminari delle gare di domani si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Summer (a pagamento) e su Rai Sport HD (in chiaro, solo per il doppio tecnico) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play (solo per il doppio tecnico). OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale delle qualificazioni del doppio tecnico.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 14 LUGLIO

Venerdì 14 luglio (orari italiani)

02.00: preliminare singolo tecnico femminile – Susanna Pedotti

05.00: preliminare singolo tecnico maschile

08.00: preliminare doppio tecnico Gruppo B

10.50: preliminare doppio tecnico Gruppo A – Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (riserva Francesca Zunino)

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 14 LUGLIO, DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo per il doppio tecnico) e Sky Sport Summer (canale 201 Sky)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per il doppio tecnico), SkyGo e Now

Diretta testuale: OA Sport (solo per il doppio tecnico)

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo