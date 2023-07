Calendario tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, mercoledì 26 luglio, andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali 2023 di tuffi dalle grandi altezze. Archiviata la rassegna iridata delle prove dal trampolino e dalla piattaforma, è la volta dei salti da un punto di vista decisamente diverso. In casa Italia ci saranno Elisa Cosetti tra le donne e la coppia Andrea Barnaba e Davide Baraldi tra gli uomini.

Fari puntati soprattutto su Cosetti, capace l’anno di conquistare il podio negli Europei di Roma. Certamente, la competizione mondiale sarà decisamente più impegnativa, ma l’azzurra vorrà stupire per farsi valere. Il day-1 non è stato troppo positivo per la ragazza nostrana, che oggi, nei tuffi liberi, si augura di avere un rendimento più convincente.

La seconda giornata dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezza a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay3, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023

Martedì 25 luglio (orari italiani)

o5.00 Tuffi grandi altezze Donne – Tuffi liberi (Elisa Cosetti)

TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay3, SkyGo, NOW e Recast Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse