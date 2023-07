Calendario Tournée Juventus negli USA: avversarie, programma, date, orari, tv e streaming

Ci troviamo al 21 luglio 2023 ed è tempo di ritiri. La Serie A partirà tra praticamente un mese e le venti formazioni sono a lavoro per arrivare nella miglior forma possibile alla prima giornata. Tra le tante squadre impegnate con la preparazione pre-stagionale, troviamo ovviamente anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Il mister e i suoi, proprio in data odierna, voleranno per gli Stati Uniti: un viaggio lungo quello che dovranno affrontate i bianconeri.

La Vecchia Signora, dallo scorso dieci luglio, dunque undici giorni fa esatti, si è ritrovata interamente alla Continassa. Da quel preciso giorno è iniziata la stagione 2023/2024 per la Juventus che ha cominciato a prepararsi. Qualche giorno di sosta in più è stato concesso a chi ha disputato gli impegni con le rispettive Nazionali ma adesso il gruppo è interamente presente: ma non si potrà dire lo stesso in vista della partenza negli States.

Da oggi e sino al 3 agosto, la Juventus si stanzierà negli USA. I bianconeri saranno impegnati nel Soccer Champions Tour, torneo interessantissimo. In questo periodo a stelle e strisce, Allegri e i suoi, avranno modo di affrontare il Barcellona, il Milan ma anche il Real Madrid: insomma si tratterà di amichevoli di lusso. Nella giornata di ieri il tecnico toscano ha stilato l’elenco dei convocati per la tournée americana e, a sorpresa, manca Rabiot, rimasto a Torino per un affaticamento, un problema al polpaccio. Ecco dunque di seguito i convocati per il viaggio negli Stati Uniti e il calendario delle partite oltre alle dirette tv e streaming delle gare in programma.

JUVENTUS: I CONVOCATI PER LA TOURNÉE NEGLI STATES

Portieri : Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara

: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara Difensori : Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Cambiaso

: Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Cambiaso Centrocampisti : Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostic, Iling-Junior, Barrenechea

: Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostic, Iling-Junior, Barrenechea Attaccanti: Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahovic, Milik

JUVENTUS: IL CALENDARIO DELLA TOURNÉE

Domenica 23 luglio

Ore 4.30 (italiane) – Barcellona-Juventus – Levi’s Stadium, Santa Clara, CA – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN

Giovedì 28 luglio

Ore 4.30 (italiane) – Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson, CA – Diretta tv su Sky (Canale da definire). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

Giovedì 3 agosto

Ore 1.30 (italiane) – Juventus-Real Madrid – Camping World Stadium, Orlando, FL – Diretta tv su Sky (Canale da definire). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

Foto. LaPresse