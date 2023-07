Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 22 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 22 luglio, andrà in scena la nona e ultima giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi.

Fari puntati in casa Italia sulla gara del syncro mixed dai tre metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro. I due giovani azzurri vorranno replicare la grande soddisfazione di Budapest (Ungheria) dell’anno scorso, dimostrandosi all’altezza della situazione. Per Santoro è l’esordio assoluto in questi Mondiali, mentre per Chiara è l’ennesima gara e non sarà facile avere energie.

La nona e ultima giornata dei Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-9.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2023

Sabato 22 luglio (Orari italiani)

ore 8.30 Finale Sincro misto 3m (Matteo Santoro/Chiara Pellacani)

ore 11.00 Finale piattaforma uomini

TUFFI MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse