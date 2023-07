Calendario nuoto di fondo, Mondiali 2023: orari 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Seconda giornata dei Mondiali di nuoto di fondo, che sono cominciati questa notte al Seaside Momochi Beach Park con la 10 chilometri femminile, la distanza più lunga di questa competizione iridata a causa dei pochi iscritti alla 25 chilometri.

L’Italia schiererà ovviamente la propria coppia inossidabile su questa distanza, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Lo scorso anno a Budapest fu praticamente un arrivo in parata per loro, che si giocarono il titolo mondiale in una volata a due con Greg che ebbe la meglio nel finale su Acerenza. ma ora si riparte da zero con tanti rivali, primo fra tutti il tedesco Florian Wellbrock.

I Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

Domenica 16 luglio (Orari italiani)

01.00 10 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

Diretta tv: Rai2 HD, Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

