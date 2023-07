Italia-Iran, Finale Mondiali Under 21 volley: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

L’Italia affronterà l’Iran nella Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha battuto la Bulgaria in semifinale e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria. L’appuntamento è per domenica 16 luglio (ore 19.00).

Gli azzurri se la dovranno vedere contro gli ostici persiani, che nell’altra semifinale hanno avuto la meglio sull’Argentina. Alessandro Bovolenta e compagni partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria particolarmente rognosa e insidiosa. L’Italia insegue il secondo sigillo della propria storia dopo quello conquistato due anni fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-IRAN, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY UNDER 21

Domenica 16 luglio

Ore 19.00 Italia vs Iran – Diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB