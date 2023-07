Calendario nuoto artistico, Mondiali 2023: orari 19 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si svolgeranno domani altre gare di nuoto artistico ai Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Dopo i preliminare del doppio libero e del singolo maschile e la finale del team tecnico di oggi, il programma di mercoledì 19 luglio prevede la disputa di altre due finali.

La giornata di domani comincerà con l’ultimo atto del solo libero maschile alle 9:30 italiane e terminerà poi con la finale del libero femminile, gara in programma alle 12:30. In entrambe queste prove non ci saranno al via atleti italiani.

Le gare di domani si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Summer HD (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play 3 (solo per la finale del libero maschile).

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 19 LUGLIO

Mercoledì 19 luglio (orari italiani)

9.30: finale solo libero maschile

12.30: finale solo libero femminile

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 19 LUGLIO, DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer HD (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Rai Play 3 (solo per la finale del libero maschile).

Foto: LaPresse