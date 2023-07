Calendario Mondiali tuffi 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Cominciano questa settimana, precisamente da venerdì 14, i Mondiali di tuffi a Fukuoka. Una settimana di gare fino a sabato 22, con la rassegna iridata che sarà anche fondamentale anche in chiave olimpica, visto che saranno assegnati i pass per Parigi 2024.

Dopo l’ottima apparizione ai Giochi Europei di Cracovia, l’Italia si presenta con ambizioni anche ai Mondiali, dove comunque la concorrenza sarà sicuramente maggiore e dove ottenere delle medaglie sarà molto complicato. L’obiettivo, però, è quello di raggiungere la finale nelle gare olimpiche in modo da ottenere un pass per Parigi.

Chiara Pellacani è l’unica azzurra già qualificata per i Giochi grazie al successo ai Giochi Europei dai tre metri. La romana è la punta di diamante della squadra italiana e soprattutto con Elena Bertocchi nel sincro femminile dal trampolino può conquistare una medaglia. Discorso analogo per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che vogliono la qualificazione dai tre metri in sincro e individualmente. Attenzione anche dalla piattaforma con Sarah Jodoin Di Maria e Riccardo Giovannini, che puntano ad una finale.

Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il calendario completo, il palinsesto tv/streaming dei Mondiali di tuffi a Fukuoka, che saranno in programma da venerdì 14 a sabato 22 luglio. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport ed in streaming su Rai Play.

PROGRAMMA TUFFI MONDIALI 2023

Venerdì 14 Luglio

ore 3.00 Preliminari 1m donne

ore 8.00 Preliminari 1m uomini

Sabato 15 Luglio

ore 2.00 Preliminari sincro uomini 3m

ore 5.30 Finale sincro misto piattaforma

ore 8.30 Finale 1m donne

ore 11.00 Finale sincro uomini 3m

Domenica 16 Luglio

ore 3.00 Preliminari sincro femminile piattaforma

ore 7.30 Finale 1m uomini

ore 11.00 Finale sincro femminile piattaforma

Lunedì 17 Luglio

ore 2.00 Preliminari sincro donne 3m

ore 5.30 Preliminari sincro uomini piattaforma

ore 8.30 Finale sincro donne 3m

ore 11.00 Finale sincro uomini piattaforma

Martedì 18 Luglio

ore 3.00 Preliminari piattaforma donne

ore 7.30 Semifinale piattaforma donne

ore 11.00 Finale Team Event

Mercoledì 19 Luglio

ore 2.00 Preliminari 3m uomini

ore 8.30 Semifinale 3m uomini

ore 11.00 Finale piattaforma donne

Giovedì 20 Luglio

ore 2.00 Preliminari 3m donne

ore 7.30 Semifinale 3m donne

ore 11.00 Finale 3m uomini

Venerdì 21 Luglio

ore 2.00 Preliminari piattaforma uomini

ore 8.30 Semifinale piattaforma uomini

ore 11.00 Finale 3m donne

Sabato 22 Luglio

ore 8.30 Finale Sincro misto 3m

ore 11.00 Finale piattaforma uomini

TUFFI MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai Sport +HD

DIRETTA STREAMING – Rai Play 2

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: European Games