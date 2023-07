Calendario Mondiali scherma Milano 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Ormai tutto pronto a Milano per i Mondiali di scherma, che saranno in programma nel capoluogo milanese dal 22 luglio al 30 luglio. C’è davvero grandissima attesa per un’Italia che si presenta alla rassegna iridata casalinga con ambizioni importantissime e con l’obiettivo di essere la nazione di riferimento.

Saranno Mondiali importantissimi anche in chiave olimpica. Il prossimo anno, infatti, si disputeranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la rassegna iridata assegna punti fondamentali nel cammino verso la qualificazione olimpica. Soprattutto le gare a squadre saranno fondamentali, con i Mondiali che sono la gara che hanno il coefficiente più alto per il ranking olimpico.

L’Italia è reduce dalle strabilianti prestazioni agli Europei individuali di Plovdiv e poi ai Giochi Europei di Cracovia, vincendo il medagliere complessivo a livello continentale. L’obiettivo ora è quello di confermarsi anche a Milano ai Mondiali.

I Mondiali di scherma saranno in programma a Milano dal 22 al 30 . Sarà possibile seguirli in diretta televisiva su Sky Sport, Rai Sport ed Eurosport (solo le fasi finali), mentre in diretta streaming su SkyGo, Now TV, Rai Play e Discovery + (solo le fasi finali). OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

22 luglio (dalle 9.00)

Fasi preliminari – Sciabola maschile individuale

Fasi preliminari – Spada femminile individuale

23 luglio (dalle 9.00)

Fasi preliminari – Spada maschile individuale

Fasi preliminari – Fioretto femminile individuale

24 luglio (dalle 9.00)

Fasi preliminari – Fioretto maschile individuale

Fasi preliminari – Sciabola femminile individuale

25 luglio (dalle 9.00)

Tabellone principale – Sciabola maschile individuale

Tabellone principale – Spada femminile individuale

26 luglio (dalle 9.00)

Tabellone principale – Spada maschile individuale

Tabellone principale – Fioretto femminile individuale

27 luglio (dalle 9.00)

Tabellone principale – Fioretto maschile individuale

Tabellone principale – Sciabola femminile individuale

Fasi preliminari – Sciabola maschile a Squadre

Fasi preliminari – Spada femminile a Squadre

28 luglio

Dalle 9.00

Fasi finali – Sciabola maschile a Squadre

Fasi finali – Spada femminile a Squadre

Dalle 10.00

Fasi preliminari – Spada maschile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto femminile a Squadre

29 luglio

Dalle 9.00

Fasi finali – Spada maschile a Squadre

Fasi finali – Fioretto femminile a Squadre

Dalle 10.00

Fasi preliminari – Fioretto maschile a Squadre

Fasi preliminari – Sciabola femminile a Squadre

30 luglio (dalle 10.00)

Fasi finali – Fioretto maschile a Squadre

Fasi finali – Sciabola femminile a Squadre

Foto: Bizzi/Federscherma