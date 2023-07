Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari venerdì 28 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegnano oggi le prime medaglie nelle prove a squadre dei Mondiali di Milano. Oggi toccherà nuovamente a spadiste e sciabolatori, con l’Italia che ambisce a rimpolpare il proprio bottino. Sono al momento sette le medaglie per la squadra azzurra, l’ultima quella di ieri con l’oro di Tommaso Marini nel fioretto maschile.

Grande attesa per le spadiste, visti i risultati della prima giornata di finali con l’argento di Alberta Santuccio ed il bronzo di Mara Navarria. Le azzurre affronteranno Hong Kong nei quarti di finale ed è una sfida importantissima in ottica qualificazione olimpica.

Di vitale importante anche il match che attende gli sciabolatori. Il quartetto azzurro aprirà la sua giornata con il quarto di finale contro la Francia in un vero e proprio testa a testa per la qualificazione a Parigi 2024.

Inizieranno poi i primi turni del prove di fioretto femminile e spada maschile. L’obiettivo per entrambe le formazioni è quello di accedere ai quarti, per poi pensare domani al discorso medaglie.

La settima giornata dei Mondiali di scherma comincerà alle ore 09.00. Sarà possibile seguirle in diretta televisiva su Rai 2, Rai Sport HD, Sky Sport Arena ed Eurosport HD. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2023

Venerdì 28 luglio

Dalle 9.00

Fasi preliminari – Spada maschile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto femminile a Squadre

Dalle 10.00

Fasi finali – Spada femminile a Squadre

Dalle 10.40

Fasi finali – Sciabola maschile a Squadre

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 11.20 alle 12.55 e dalle 17.00 alle 18.40), Rai Sport HD (dalle 12.55 alle 14.40) Sky Sport Arena (dalle 11.30 alle 14.40 e dalle 17.00 alle 18.40), Eurosport HD (dalle 13.00 alle 14.45 e dalle 17.00 alle 19.15)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI SCHERMA 2023: GLI ITALIANI IN GARA

Spada femminile a Squadre – Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola

Sciabola maschile a Squadre – Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Enrico Berrè

Fioretto femminile a Squadre – Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo

Spada maschile a Squadre – Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini

FOTO: Bizzi/Federscherma