Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Saranno sei, il numero più alto finora, i titoli assegnati oggi, mercoledì 26 luglio, ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone. Tornerà in acqua, inoltre, il Setterosa, per le semifinali della pallanuoto femminile, che metteranno in palio il pass per i Giochi di Parigi 2024.

Delle sei finali odierne, cinque riguarderanno il nuoto in corsia (800 metri stile libero maschili, 200 metri stile libero femminili, 200 metri farfalla maschili, 50 metri rana maschili e staffetta 4×100 metri misti mista) ed una i tuffi dalle grandi altezze (20 metri femminili).

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Mercoledì 26 luglio

02.00 PALLANUOTO FEMMINILE Nuova Zelanda-Sudafrica (Finale 11° posto) – Recast TV

03.30 PALLANUOTO FEMMINILE Israele-Francia (Finale 9° posto) – Recast TV

03.32 NUOTO IN CORSIA 50 metri dorso femminili, batterie (Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

03.47 NUOTO IN CORSIA 100 metri stile libero maschili, batterie (Alessandro Miressi, Manuel Frigo) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

04.17 NUOTO IN CORSIA 200 metri misti maschili, batterie (Alberto Razzetti) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

04.40 NUOTO IN CORSIA 200 metri farfalla femminili, batterie – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

04.56 NUOTO IN CORSIA Staffetta 4×100 metri misti mista, batterie (Italia) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

05.00 TUFFI GRANDI ALTEZZE – 20 metri femminili, round 3 (Elisa Cosetti) – Rai Play 3, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

05.45 TUFFI GRANDI ALTEZZE – 20 metri femminili, round 4 (ev. Elisa Cosetti) – Rai Play 3, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

07.00 PALLANUOTO FEMMINILE Stati Uniti-Canada (Semifinali 5° posto) – Recast TV

08.30 PALLANUOTO FEMMINILE Grecia-Ungheria (Semifinali 5° posto) – Recast TV

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE Italia-Paesi Bassi (Semifinali) (Italia – 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Lucrezia Lys Cergol, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE Australia-Spagna (Semifinali) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.02 NUOTO IN CORSIA 800 metri stile libero maschili, finale (Gregorio Paltrinieri)- Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.17 NUOTO IN CORSIA 200 metri stile libero femminili, finale – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.26 NUOTO IN CORSIA 100 metri stile libero maschili, semifinali (ev. Alessandro Miressi, Manuel Frigo) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.36 NUOTO IN CORSIA 50 metri dorso femminili, semifinali (ev. Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.53 NUOTO IN CORSIA 200 metri farfalla maschili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

14.01 NUOTO IN CORSIA 50 metri rana maschili, finale (Nicolò Martinenghi) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

14.16 NUOTO IN CORSIA 200 metri farfalla femminili, semifinali – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

14.29 NUOTO IN CORSIA 200 metri misti maschili, semifinali (ev. Alberto Razzetti) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

14.48 NUOTO IN CORSIA Staffetta 4×100 metri misti mista, finale (ev. Italia) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV



PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse