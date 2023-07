Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il programma dei Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone, oggi, martedì 25 luglio, prevede l’assegnazione di altri cinque titoli. Tornerà in acqua, inoltre, il Settebello, per i quarti di finale della pallanuoto, infine ci sarà il via del programma dei tuffi dalle grandi altezze.

Saranno cinque le finali odierne, che riguardano tutte il nuoto in corsia (200 metri stile libero maschili, 1500 metri stile libero femminili, 100 metri dorso femminili, 100 metri dorso maschili e 100 metri rana femminili).

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Martedì 25 luglio

02.00 PALLANUOTO Cina-Sudafrica (Finale 15° posto) – Recast TV

03.30 PALLANUOTO Kazakistan-Argentina (Finale 13° posto) – Recast TV

03.32 NUOTO IN CORSIA 50 metri rana maschili, batterie (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

03.47 NUOTO IN CORSIA 200 metri stile libero femminili, batterie – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

04.13 NUOTO IN CORSIA 200 metri farfalla maschili, batterie (Federico Burdisso, Alberto Razzetti) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

04.30 TUFFI GRANDI ALTEZZE – 20 metri femminili, round 1 e 2 (Elisa Cosetti) – Rai Play 3, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

04.32 NUOTO IN CORSIA 800 metri stile libero maschili, batterie (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

05.00 PALLANUOTO Canada-Croazia (Semifinali 9° posto) – Recast TV

06.30 PALLANUOTO Australia-Giappone (Semifinali 9° posto) – Recast TV

07.00 TUFFI GRANDI ALTEZZE – 27 metri maschili, round 1 e 2 (Davide Baraldi, Andrea Barnaba) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

08.00 PALLANUOTO Grecia-Montenegro (Quarti di finale) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

09.30 PALLANUOTO Italia-Serbia (Quarti di finale) (Italia – 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Luca Damonte, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Giacomo Cannella, 7 Alessandro Velotto, 8 Gonzalo Echenique, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Vincenzo Dolce, 13 Gianmarco Nicosia) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

11.00 PALLANUOTO Ungheria-Stati Uniti (Quarti di finale) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

12.30 PALLANUOTO Spagna-Francia (Quarti di finale) – Rai Play 2, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.02 NUOTO IN CORSIA 200 metri stile libero maschili, finale – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.10 NUOTO IN CORSIA 1500 metri stile libero femminili, finale (Simona Quadarella) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.34 NUOTO IN CORSIA 50 metri rana maschili, semifinali (ev. Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.51 NUOTO IN CORSIA 100 metri dorso femminili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.59 NUOTO IN CORSIA 100 metri dorso maschili, finale (Thomas Ceccon) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.13 NUOTO IN CORSIA 200 metri stile libero femminili, semifinali – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.33 NUOTO IN CORSIA 200 metri farfalla maschili, semifinali (ev. Federico Burdisso, Alberto Razzetti) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.45 NUOTO IN CORSIA 100 metri rana femminili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV



PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Hiroki Kawaguchi/DPPI