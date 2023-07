Calendario Mondiali nuoto di fondo 2023: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, date, titoli da assegnare

Dal 15 al 20 luglio il nuoto di fondo sarà di scena nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Presso il Seaside Momochi Beach Park, si terranno le prove del programma iridato che, come stabilito da World Aquatics non prevede la presenza della 25 km, eliminata per un numero di iscritto troppo inferiore.

In casa Italia si è reduci dalla trionfale edizione del 2022 a Budapest (Ungheria) e confermarsi sarà molto complicato. Ci proveranno comunque gli azzurri, con Gregorio Paltrinieri punta di diamante, ma non certo asso nella manica. Una squadra dotata di grande profondità che può contare anche su un Domenico Acerenza sempre più consapevole nei propri mezzi.

Sul versante femminile Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi sono le atlete che hanno dato le maggiori garanzie, ma attenzione anche a Rachele Bruni e Barbara Pozzobon. Giova ricordare che nella 10 km ci si giocherà anche la qualificazione olimpica, riservata ai primi tre. Tradotto: chi vincerà le medaglie, otterrà automaticamente il pass a Cinque Cerchi.

I Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma iridato.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023

Sabato 15 luglio (Orari italiani)

01.00 10 km femminile (Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi)

Domenica 16 luglio (Orari italiani)

01.00 10 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

Martedì 18 luglio (Orari italiani)

01.00 5 km femminile (Rachele Bruni, Barbara Pozzobon)

03.00 5 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

Giovedì 20 luglio (Orari italiani)

01.00 4×1,5 km a squadre (Domenico Acerenza, Rachele Bruni, Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci)

MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 HD, Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse